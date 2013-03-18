《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:29时,1 港元=0.80074人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为3.83%,高于 上交易日收盘的3.82%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.07 5.27 0.96 建设银行 4.55 6.13 0.93 中国银行 2.92 3.49 1.04 农业银行 2.80 3.72 0.94 招商银行 12.48 16.42 0.95 中信银行 4.54 4.58 1.24 交通银行 4.66 5.80 1.00 民生银行 10.05 10.16 1.24 中国人寿 17.04 21.10 1.01 中国平安 40.63 60.45 0.84 中国太保 18.00 25.65 0.88 中信证券 12.62 17.06 0.92 新华人寿 23.01 26.95 1.07 海通证券 10.83 11.18 1.21 华能国际 6.89 7.68 1.12 大唐发电 4.35 3.49 1.56 华电国际 4.46 3.38 1.65 中煤能源 7.21 6.97 1.29 中国神华 21.62 28.70 0.94 中国石油 8.84 10.40 1.06 兖州煤业 18.86 10.98 2.14 中国石化 7.16 8.62 1.04 上海石化 6.34 3.23 2.45 中海油服 17.15 15.44 1.39 仪征化纤 6.55 2.05 3.99 中国铝业 4.32 3.13 1.72 江西铜业 22.06 17.02 1.62 洛阳钼业 9.36 3.56 3.28 紫金矿业 3.46 2.50 1.73 马钢股份 1.94 1.98 1.22 鞍钢股份 3.42 4.65 0.92 重庆钢铁 2.94 1.19 3.09 海螺水泥 16.31 24.85 0.82 洛阳玻璃 5.57 1.69 4.12 北人股份 6.65 2.51 3.31 中联重科 8.30 9.01 1.15 金隅股份 6.49 5.97 1.36 中国国航 5.54 6.35 1.09 东方航空 3.31 3.38 1.22 南方航空 3.72 4.15 1.12 中国远洋 4.01 3.98 1.26 中海集运 2.41 2.23 1.35 中集集团 12.20 12.88 1.18 中海发展 4.44 4.19 1.32 宁沪高速 5.43 7.84 0.86 深高速 3.25 3.02 1.34 成渝高速 3.22 2.49 1.61 皖通高速 3.96 4.14 1.19 广深铁路 2.97 3.91 0.95 中国南车 4.35 5.61 0.97 中国交建 4.66 6.69 0.87 中国铁建 5.10 7.24 0.88 中国中铁 2.84 3.94 0.90 长城汽车 31.10 27.90 1.39 比亚迪 22.18 23.45 1.18 广汽集团 5.56 5.82 1.19 青岛啤酒 35.17 48.00 0.91 广州药业 26.67 22.25 1.50 新华制药 5.11 2.34 2.73 海信科龙 7.35 3.47 2.65 南京熊猫 6.25 2.30 3.39 晨鸣纸业 3.78 2.82 1.67 上海医药 12.89 16.88 0.95 中兴通讯 12.21 14.56 1.05 东方电气 14.61 14.50 1.26 潍柴动力 22.12 24.45 1.13 东北电气 2.51 0.99 3.17 广船国际 11.48 7.00 2.05 经纬纺机 10.83 5.95 2.27 昆明机床 5.67 2.36 3.00 一拖股份 9.32 6.99 1.67 北辰实业 3.02 1.85 2.04 创业环保 9.47 3.23 3.66 中国中冶 2.02 1.52 1.66 金风科技 5.51 4.21 1.63 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>。(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉