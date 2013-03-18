更新版 1-中国汇市：人民币即期收跌，塞浦路斯存款户征税风波影响尚有限

* 人民币即期收跌 * 隔夜美元走高刺激中间价走软 * 政治不确定性消散料刺激结汇盘释放 * 塞浦路斯风波影响尚有限，或加剧后期结汇压力 (更新收盘报价) 路透北京3月18日 - 人民币兑美元即期 周一收跌，塞浦路斯存款户征税风波 刺激欧元周一在亚洲市场急剧下滑，带动人民币/美元中间价亦走软，但客盘结汇压力仍偏 大，令人民币交易区间集中在涨停限制附近。 交易人士表示，“两会”(全国人大和政协会议)结束，中国新一届领导层尘埃落定，中 国的政治和经济不确定性大大降低，且中国宏观数据亦支撑基本面向上，推动客盘依然延续 结汇强势，人民币升值压力不减。 而市场上购汇力量明显不足，交易员并称，虽然塞浦路斯事件在海外市场引发巨大反响 ，但目前在国内市场还没有什么动静，仅是新闻层面的影响，不过，今后可能会引发更多国 际资本流入中国，毕竟中国经济目前来看仍可算是一个“投资天堂”。 “(央行行长)周小川继续连任就是一个信号，他是改革派，就是要把他之前的改革延续 下去，中国的利率、汇率和资本账户开放估计会加速推进...塞浦路斯事件估计今后将增加 市场结汇压力。”上海一外资行交易员称。 东京汇市欧元周一在亚洲急剧下跌，交易商轧空推动日圆大幅上涨。塞浦路斯的纾困方 案要求向储户征税，被视为是个危险的先例，并可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。[F RX/CN] 塞浦路斯对存款征税开创了一个糟糕的先例。亚洲股市和大宗商品价格周一大幅下跌， 因激进的塞浦路斯救助方案令投资者感到恐慌，从而将资金转移至美元和黄金等较为安全的 资产。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2158 6.2135 -0.04% 中间价 6.2741 6.2723 -0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 22 6.2144 6.2166 2013年来即期升贬值幅度 0.23% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,070 > 离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日 1年期NDF 6.3060/90 6.3030 CNH即期 6.2070/90 6.2070 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯)