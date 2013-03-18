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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收跌，塞浦路斯存款户征税风波影响尚有限

* 人民币即期收跌
    * 隔夜美元走高刺激中间价走软
    * 政治不确定性消散料刺激结汇盘释放
    * 塞浦路斯风波影响尚有限，或加剧后期结汇压力

 (更新收盘报价)
    路透北京3月18日 - 人民币兑美元即期 周一收跌，塞浦路斯存款户征税风波
刺激欧元周一在亚洲市场急剧下滑，带动人民币/美元中间价亦走软，但客盘结汇压力仍偏
大，令人民币交易区间集中在涨停限制附近。
    
    交易人士表示，“两会”(全国人大和政协会议)结束，中国新一届领导层尘埃落定，中
国的政治和经济不确定性大大降低，且中国宏观数据亦支撑基本面向上，推动客盘依然延续
结汇强势，人民币升值压力不减。
    
    而市场上购汇力量明显不足，交易员并称，虽然塞浦路斯事件在海外市场引发巨大反响
，但目前在国内市场还没有什么动静，仅是新闻层面的影响，不过，今后可能会引发更多国
际资本流入中国，毕竟中国经济目前来看仍可算是一个“投资天堂”。
    
    “(央行行长)周小川继续连任就是一个信号，他是改革派，就是要把他之前的改革延续
下去，中国的利率、汇率和资本账户开放估计会加速推进...塞浦路斯事件估计今后将增加
市场结汇压力。”上海一外资行交易员称。
        
    东京汇市欧元周一在亚洲急剧下跌，交易商轧空推动日圆大幅上涨。塞浦路斯的纾困方
案要求向储户征税，被视为是个危险的先例，并可能引发欧洲其它地区的银行发生挤兑。[F
RX/CN]
    
    塞浦路斯对存款征税开创了一个糟糕的先例。亚洲股市和大宗商品价格周一大幅下跌，
因激进的塞浦路斯救助方案令投资者感到恐慌，从而将资金转移至美元和黄金等较为安全的
资产。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市
场人民币的主要报价:    
 在岸市场人民币兑美元                       今日           上日       升贬
              即期成交价格                 6.2158         6.2135     -0.04%
                    中间价                 6.2741         6.2723     -0.03%
                                                                        
            日内相对于中间价最大波幅  0.95% (上限±1%)     日高       日低
                  日内波动幅度(pips)         22           6.2144     6.2166
              2013年来即期升贬值幅度        0.23%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS        1,070                       
                                   >                                
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:39               今日            上日        
               1年期NDF                   6.3060/90       6.3030        
                       CNH即期            6.2070/90       6.2070        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯)

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