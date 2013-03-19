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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 10:08 BJT

****中国进入习李时代：焦点人物特辑--PDF版本****

随着中国十二届全国人大会议落下帷幕，中国正式走入“习李时代”.

胡锦涛“裸退”，成就习近平集党政军权于一身。李克强则接替温家宝任国务院总理。

去年十八大未获选中央政治局常委的李源潮，升任副主席；而同样未能“入常”的汪洋，则获任为国务院副总理。

各个部委的掌舵者亦尘埃落定。对于中国经济来说，未来五到十年是至关重要的时期。他们将面对中国经济潜在增速下降、改革进入攻坚期、经济结构调整迫在眉睫等重重挑战。

有“小国务院”之称的发改委落实由徐绍史统领，楼继伟则任财政部部长，高虎城任商务部长。65岁留任央行行长的周小川，则更是聚焦了众多目光。

路透中文推出该期焦点人物特辑，助您了解新任高官背后的故事。

欲浏览该特辑的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/tyh76t 欲浏览繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/vyh76t
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