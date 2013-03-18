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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 17:52 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下跌，受塞浦路斯纾困案疑虑拖累

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                             94.98        95.30        +0.34        -8.62        86.79
 坡元                            1.2503       1.2475        -0.22        -2.27       1.2219
 台币                            29.815       29.762        -0.18        -2.28       29.136
 韩元                           1114.15      1110.30        -0.35        -3.91      1070.60
 泰铢                             29.52        29.53        +0.03        +3.69        30.61
 菲律宾披索                       40.66        40.62        -0.10        +0.96        41.05
 印尼卢比                       9709.00      9698.00        -0.11        -0.81      9630.00
 印度卢比                         54.15        54.02        -0.23        +1.56        54.99
 马币                            3.1300       3.1235        -0.21        -2.30       3.0580
 人民币                          6.2156       6.2135        -0.03        +0.24       6.2303
 (完)
      
          
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 (编译/审校 王翔琼/王丽鑫/李婷仪/蔡美珍/高琦)

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