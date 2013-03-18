中国新债：中国航天科技集团周三起将发行50亿元企业债,含10和15年期

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 中国航天科技集团公司周一公告称，将于周三(20日)起发行50亿元人民币的固息企业债；其中，10和15年期预设发行规模分别为40和10亿元，两品种间可回拨。
具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) ===================================================================================== 中国航天 40 10 簿记区间4.62%-5.62% AAA 3/20-3/22 光大证券 科技集团 10 15 簿记区间4.97%-5.97% 中信建投
（两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保） =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉