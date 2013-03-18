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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:56 BJT

中国新债：中国航天科技集团周三起将发行50亿元企业债,含10和15年期

路透北京3月18日 - 中国航天科技集团公司周一公告称，将于周三(20日)起发行50亿元人民币的固息企业债；其中，10和15年期预设发行规模分别为40和10亿元，两品种间可回拨。

具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) ===================================================================================== 中国航天 40 10 簿记区间4.62%-5.62% AAA 3/20-3/22 光大证券 科技集团 10 15 簿记区间4.97%-5.97% 中信建投

（两品种间可回拨；中国船舶重工集团提供担保） =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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