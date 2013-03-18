《中国新债预测》国开行二次增发定存"F4",一级市场降温料需求偏中性

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 招标品种: 国开行第6-9期浮息债增发(一年期定存基准
* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币
* 招标时间: 3/5年 周二(19日)9:30-10:30; 7/10年 周二(19日)9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商
* 预测区间: 76bp至87bp、90bp至107bp、113bp-133bp、129bp-140bp
* 预测均值: 82bp、98bp、121bp、134bp
路透上海3月18日 - 中国国家开发银行 明日将第二次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，虽然通胀预期逐渐升温，令浮息债投资价值渐增，不过近期一级市场已明显降温，新债供给也在增加，预计明日需求偏中性，中标结果估计会接近二级市场。
“近期一级(市场)的热度已经降下来了，没那么多机构争，投资户肯定情愿往上投的，结果估计会接近二级吧。”北京一商业银行交易员称。
近期一级招标市场已不复年初以来的火爆，其中上周进出口行五年固息金融债认购倍数仅为1.31倍，创下了今年以来利率债新低 。
上海一商业银行交易员则指出，国开行新债需求相对要略强，且明日为浮息债，虽然短线看升息概率尚不大，但因通胀预期升温，令浮息债配置价值浮现。
央行行长周小川在两会期间新闻发布会上明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。
目前中债定存基准浮息政金债曲线 显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为84.25bp(基点)、97.33bp、120.41bp和136.43bp,对应收益率为3.8425%、3.9733%、4.2041%和4.3643%.
以下为6-9期浮息债首发及第一次增发结果:
三年 五年 七年 10年
基本利差 90bp 112bp 128bp 145bp
首次增发中标利差 70.82bp 94.31bp 113.12bp 129.88bp
该次增发债具体条款如下:
第六期第二次增发 第七期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-10:30 3月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期第二次增发 第九期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-11:10 3月19日9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉