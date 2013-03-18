中国证券：中国2月新批QFII额度8.5亿美元,总额增至408.35亿美元

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透上海3月18日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年2月底，已有186家QFII(合格境外机构投资者)合计获批408.35亿美元的投资额度。引人注目的是,中信证券 香港公司及易方达基金等国内三家基金旗下香港子公司首次成功获得QFII额度。
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》并显示，今年2月份，有九家合格境外机构投资者新获批了8.5亿美元的投资额度。其中，中信证券国际、易方达资产管理香港公司、华夏基金香港公司和嘉实国际资产管理公司分别获得1亿美元额度。
韩亚大投证券、贝莱德资产管理北亚公司、不列颠哥伦比亚省投资管理公司和瀚博环球投资公司分别获得1亿美元QFII额度，奥博医疗顾问公司获得0.5亿美元额度。
同时公布的《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》显示，截止2月底，国内各类金融机构共获QDII额度851.27亿美元，较上月底净减少4亿美元。尽管总额下降，泰康资产管理公司2月新获QDII额度8亿美元。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉