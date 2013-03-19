新债招标: 中国国开行三年和五年定存浮息债利差符合预期--业内人士

路透上海3月19日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的三年期定存基准浮息债，中标利差为81.89个基点(bp)，同时招标增发的五年期定存基准浮息债，中标利差97.60个bp；两期债均符合市场预期。

市场对三年期的预测均值为82bp，五年期为98bp。业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.59倍，五年期为1.49倍。

稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为121bp和134bp。

该次增发债具体条款如下：

第六期第二次增发 第七期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 3月19日9:30-10:30 3月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第二次增发 第九期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 3月19日9:30-11:10 3月19日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----