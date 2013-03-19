新债招标: 中国国开行三年和五年定存浮息债利差符合预期--业内人士

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海3月19日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午增发的三年期定存基准浮息债，中标利差为81.89个基点(bp)，同时招标增发的五年期定存基准浮息债，中标利差97.60个bp；两期债均符合市场预期。
市场对三年期的预测均值为82bp，五年期为98bp。业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.59倍，五年期为1.49倍。
稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为121bp和134bp。
该次增发债具体条款如下：
第六期第二次增发 第七期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-10:30 3月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期第二次增发 第九期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-11:10 3月19日9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
国开行表示，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币