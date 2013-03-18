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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 17:18 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业买超13.5亿台币

路透台北3月18日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/
6 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.00       18.00       -9.00
     票券业        0.00        4.50       -4.50
     证券业       23.50       10.00      +13.50

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