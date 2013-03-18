更新版 1-台湾货币市场：短率平稳，央行冲销力道不足资金显宽松

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 央行存单到期较多
* 公债利率走高暂未影响短率
* 短票利率不变 (更新报价数字)
记者 高洁如
路透台北3月18日 - 台湾银行间短率周一平稳。今日央行存单到期金额稍多，但因央行收受存单力道仍不足，市场资金显充裕，短率大致稳于低位不变。
今日午间标售20年期102/乙1公债得标利率为1.847%，远高市场预估的1.77-1.805%，随后10年公债102/6殖利率于公债标售后弹至1.295%.
资金调度人士认为，目前看来资金面的宽松与否主要取决于央行的态度，与长期利率走势连动不大。央行货币政策若按兵不动，短率将难以有变化。
〞拆借利率还是资金面，主要看央行的态度。〞一位民营银行资金调度人士说。
台湾央行总裁彭淮南周一赴立法院业务报告。他并表示，台湾利率是否调整主要看未来物价展望，和美国情况不必然同步。
他也在回答立法委员质询时表示，美国因开采页岩油和页岩气，能源进口缩减，日后更可能进一步成为能源输出国家，这使得美国CPI年增率未来看低，美元看涨。
央行的业务报告中，也暗示未来通膨温和，市场咸认台湾央行下周四(28日)的首季理监事会议中，利率应不会变动。(金融机构对台湾央行的利率预估请见 )
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同；今日区间0.295-0.41%，同上日；一周拆款利率在0.388-0.49%，上日在0.388-0.44%。
**短票利率持平**
票券商指出，今日存单到期多，银行不论买票或拆款的意愿都颇高，短票利率则暂未变动。
今日30天左右短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，同上日。
台湾央行周一公布，今日共发行2,009.15亿台币存单，若相较存单到期金额2,605.1亿，存单发行余额减595.95亿。
本周央行存单到期总额1兆2,806.65亿台币，本周余日存单到期金额是：周二36亿，周三857.05亿，周四5,885亿以及周五3,423.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为12亿台币；累计超额准备为负161亿台币，加计前期1%的超额准备为1,007亿台币。
**公债RP利率持平**
公债与公司债附买回(RP)利率持平。交易人士认为，虽然央行将在月底召开理监事会议，不过市场没有感觉到货币政策即将转向的气氛，资金依旧偏宽松，券源也一样短缺，利率维持不变。
一证券交易商称，虽然今日央行总裁称，货币政策调整与美国不必然同步，不过目前通膨尚未升温，月底应该还是维持利率在既有水准不变。
〞短票与隔拆利率都没动啊。”该券商交易员说。
一票券交易商则表示，本周资金情势尚属宽松，季底效应要到下周才会明显, 本周利率可望持稳在既有区间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.67%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。
本周紧缩因素仅有周四交割“102乙1期”20年期公债，金额400亿台币。(完) (审校 杨淑祯/林高丽)
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