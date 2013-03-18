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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 17:53 BJT

企业并购：吉利控股将不提出收购美国Fisker股权最终要约--消息

路透上海3月18日 - 据两名知情人士称，中国浙江吉利控股集团 将退出对受困美国电动汽车制造商Fisker Automotive多数股权的收购。

Fisker是位于加州阿纳海姆的插电式混合动力车制造商。该公司正在等待来自两家中国公司的最终报价。这两家公司分别是持有瑞典沃尔沃的吉利和国有东风汽车集团 。

消息人士称，东风汽车上周末提交了最终收购要约，但吉利将不会这么做，因为吉利高管和顾问认为这项交易的风险太大。由于此事尚未公开，消息人士拒绝具名。

目前还不清楚Fisker是否会自动选择东风汽车为获胜方。

两家公司今年稍早的初步收购报价介于2-3亿美元之间。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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