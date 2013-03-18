中国债市：利率和信用债走势分化，外部事件影响有限机构关注国内政策动态

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 中国银行间债市周一利率和信用品种走势有所分化，上周持续走弱的信用债今日仍抛压明显，不过另一厢以国债为代表的利率债稳中显暖。交易员表示，塞浦路斯事件对国内现券影响有限，两会已闭幕，机构紧密关注监管层对国内货币政策面的表态。
华中一银行交易员表示，利率品种的买盘主要集中在国债上，收益率下行幅度在1-2个bp(基点)。
上述交易员并称，“大家还是限于一种观望的情绪，看看两会结束后央行会不会有什么政策出来，这个政策也不一定非得是调准、调息什么的，还包括对公开市场的表态啊，从他们的讲话中，获得信息，对未来政策面做个预期吧。”
塞浦路斯将必需对存款人征税作为获得救助计划的一部分，这一令人意外的消息被视为危险的先例，最坏的情况是可能最终令该地区其他国家出现银行挤兑。
中国人民币利率互换 周一全线下行约2-3个基点(bp)，因回购利率维持低位同时，塞浦路斯可能对其储户征税事件增强避险心态。
剩余期限约0.8356年的国债130002券最新成交 在2.7100%，上日尾盘为2.7200%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.5007 3.0319
上日 2.0319 3.3629
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8982/2.8409 国债参考率报价 2.8047/2.7565 金融债参考率报价 3.3867/3.3211 (完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉