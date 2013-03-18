中国债市：利率和信用债走势分化，外部事件影响有限机构关注国内政策动态

路透北京3月18日 - 中国银行间债市周一利率和信用品种走势有所分化，上周持续走弱的信用债今日仍抛压明显，不过另一厢以国债为代表的利率债稳中显暖。交易员表示，塞浦路斯事件对国内现券影响有限，两会已闭幕，机构紧密关注监管层对国内货币政策面的表态。

华中一银行交易员表示，利率品种的买盘主要集中在国债上，收益率下行幅度在1-2个bp(基点)。

上述交易员并称，“大家还是限于一种观望的情绪，看看两会结束后央行会不会有什么政策出来，这个政策也不一定非得是调准、调息什么的，还包括对公开市场的表态啊，从他们的讲话中，获得信息，对未来政策面做个预期吧。”

塞浦路斯将必需对存款人征税作为获得救助计划的一部分，这一令人意外的消息被视为危险的先例，最坏的情况是可能最终令该地区其他国家出现银行挤兑。

中国人民币利率互换 周一全线下行约2-3个基点(bp)，因回购利率维持低位同时，塞浦路斯可能对其储户征税事件增强避险心态。

剩余期限约0.8356年的国债130002券最新成交 在2.7100%，上日尾盘为2.7200%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.5007 3.0319

上日 2.0319 3.3629

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8982/2.8409 国债参考率报价 2.8047/2.7565 金融债参考率报价 3.3867/3.3211 (完)