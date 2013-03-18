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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 17:54 BJT

更新版 1-中国货币市场：资金面整体宽裕未改，但回购利率分化七天跌隔夜涨

(更新收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京3月18日 - 中国银行间资金市场周一整体宽裕局面未改，不过各期限回购利率 走势现分化，民生银行 可转债申购影响渐缓，令七天回购利率回落，隔夜回购利率却在开盘价的拉动下明显走升。

交易员指出，如果央行公开市场净回笼力度不持续增强，短期内流动性应不致出现方向性逆转，但由于最近几日有部分企业缴税，可能会对资金面略有影响。

“早上资金比较松，(民生转债)影响不大了，隔夜(回购利率上涨)看来也就是开盘价带的，开盘后很多都是(较加权利率)减点在出的，”上海一银行交易员表示。

中国民生银行 上周五网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。周三(20日)和周四(21日)分别为网下和网上申购资金解冻日。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,368.65亿元，较上日5,507.89亿元的水平增长15.63%；其中隔夜品种成交5,558.87亿元，上日为4,964.19亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5007 2.0319 46.88 5,558.87 七天 3.0319 3.3629 -33.10 485.81 14天 3.0816 3.0889 -0.73 52.07 上交所债券回购 其中:隔夜 2.8950 3.8550 -135.50 1,613.68 七天 3.5150 3.0200 33.00 240.84 14天 3.4000 3.2000 20.00 28.35

回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.0728 49.72 -- 七天 3.1000 3.3800 -28.00 -- 14天 3.3413 3.1200 22.13 -- shibor 其中:隔夜 2.5240 2.0640 46.00 -- 七天 3.0860 3.3905 -30.45 -- 三个月 3.8801 3.8836 -0.35 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯/林高丽)

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