更新版 1-中国货币市场：资金面整体宽裕未改，但回购利率分化七天跌隔夜涨

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(更新收盘报价及成交量等数据)
路透上海/北京3月18日 - 中国银行间资金市场周一整体宽裕局面未改，不过各期限回购利率 走势现分化，民生银行 可转债申购影响渐缓，令七天回购利率回落，隔夜回购利率却在开盘价的拉动下明显走升。
交易员指出，如果央行公开市场净回笼力度不持续增强，短期内流动性应不致出现方向性逆转，但由于最近几日有部分企业缴税，可能会对资金面略有影响。
“早上资金比较松，(民生转债)影响不大了，隔夜(回购利率上涨)看来也就是开盘价带的，开盘后很多都是(较加权利率)减点在出的，”上海一银行交易员表示。
中国民生银行 上周五网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。周三(20日)和周四(21日)分别为网下和网上申购资金解冻日。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报七天和14天逆回购需求，以及28天正回购需求。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,368.65亿元，较上日5,507.89亿元的水平增长15.63%；其中隔夜品种成交5,558.87亿元，上日为4,964.19亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5007 2.0319 46.88 5,558.87 七天 3.0319 3.3629 -33.10 485.81 14天 3.0816 3.0889 -0.73 52.07 上交所债券回购 其中:隔夜 2.8950 3.8550 -135.50 1,613.68 七天 3.5150 3.0200 33.00 240.84 14天 3.4000 3.2000 20.00 28.35
回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.0728 49.72 -- 七天 3.1000 3.3800 -28.00 -- 14天 3.3413 3.1200 22.13 -- shibor 其中:隔夜 2.5240 2.0640 46.00 -- 七天 3.0860 3.3905 -30.45 -- 三个月 3.8801 3.8836 -0.35 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯/林高丽)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉