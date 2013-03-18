重温稿-《中国新债预测》国开行二次增发定存"F4",一级市场降温料需求偏中性

* 招标品种: 国开行第6-9期浮息债增发(一年期定存基准

* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币

* 招标时间: 3/5年 周二(19日)9:30-10:30; 7/10年 周二(19日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商

* 预测区间: 76bp至87bp、90bp至107bp、113bp-133bp、129bp-140bp

* 预测均值: 82bp、98bp、121bp、134bp

路透上海3月18日 - 中国国家开发银行 明日将第二次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，虽然通胀预期逐渐升温，令浮息债投资价值渐增，不过近期一级市场已明显降温，新债供给也在增加，预计明日需求偏中性，中标结果估计会接近二级市场。

“近期一级(市场)的热度已经降下来了，没那么多机构争，投资户肯定情愿往上投的，结果估计会接近二级吧。”北京一商业银行交易员称。

近期一级招标市场已不复年初以来的火爆，其中上周进出口行五年固息金融债认购倍数仅为1.31倍，创下了今年以来利率债新低 。

上海一商业银行交易员则指出，国开行新债需求相对要略强，且明日为浮息债，虽然短线看升息概率尚不大，但因通胀预期升温，令浮息债配置价值浮现。

央行行长周小川在两会期间新闻发布会上明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

目前中债定存基准浮息政金债曲线 显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为84.25bp(基点)、97.33bp、120.41bp和136.43bp,对应收益率为3.8425%、3.9733%、4.2041%和4.3643%.

以下为6-9期浮息债首发及第一次增发结果:

三年 五年 七年 10年

基本利差 90bp 112bp 128bp 145bp

首次增发中标利差 70.82bp 94.31bp 113.12bp 129.88bp

该次增发债具体条款如下:

第六期第二次增发 第七期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 3月19日9:30-10:30 3月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第二次增发 第九期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 3月19日9:30-11:10 3月19日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。