中港股市：恒指创下去年12月4日迄今低位，沪综指走势为两周来最差

投资人将关注周四公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)3月初值，以研判中国经济复苏脚步是否不稳。

黄志阳表示，PMI初值“必须高于预期才能造成改变。”

金融及成长敏感板块周一全面遭遇卖压，塞浦路斯纾困案激进内容震撼投资人。利丰 大跌3.4%。

中资金融股全面走疲，此前中国证券报报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。该报导引发人们担忧，现任证监会主郭树清离职可能令金融业改革有所放缓。

中信证券 H股大跌3.7%，A股下挫2.1%。

中国新任国务院总理李克强在周日记者会强调新政府反贪腐决心，亦打击奢华相关板块，例如高价酒品、澳门博彩及高端零售业。

贵州茅台 A股大跌4.3%，至2011年5月以来低点。金沙中国 挫跌3.9%，普拉达 跌4.7%。

中国大型地产类股反弹，较小型的地产商股价则下跌，因投资者押注大型开发商较有能力挺过楼市调控。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.1%，为连续第二个月上升且升幅自前月的0.8%明显扩大；环比则九连升，上涨1.1%。 但在政府本月出台更严厉的税收计划以遏制房地产投机活动后，涨幅料将受到抑制。

**沪市跌至近三个月新低**

沪综指收跌1.7%至近三个月新低。分析师指出，塞浦路斯救援计划令欧元区再添忧虑，全球金融市场又生动荡；而中国两会结束及证监会换帅，令投资者对A股后续政策面增加一些疑虑，本已偏弱的国内股市继续下探。

沪综指 收报2,240.016点，跌38.385点或1.68%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为813亿元人民币，较上日的1,013亿元减两成。

“大家对他(肖钢)不太熟，不知道他对证券市场什么态度，以前的政策还有没有连续性？”华泰证券分析师周林指出。

中国银行 周日晚间公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务，辞呈自周日起生效。而国内媒体周一报导称，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

周林表示，从技术图形看，大盘已击破头肩顶的肩部区域(2,250点附近)。短期内若无力反抽，大盘将下探2,145点附近的下一支撑位。

沪深300指数 收低1.47%，报2,502.493点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,511点，下跌1.26%，成交量为772,026手。(完)