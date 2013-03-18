中港股市：恒指创下去年12月4日迄今低位，沪综指走势为两周来最差

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
投资人将关注周四公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)3月初值，以研判中国经济复苏脚步是否不稳。
黄志阳表示，PMI初值“必须高于预期才能造成改变。”
金融及成长敏感板块周一全面遭遇卖压，塞浦路斯纾困案激进内容震撼投资人。利丰 大跌3.4%。
中资金融股全面走疲，此前中国证券报报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。该报导引发人们担忧，现任证监会主郭树清离职可能令金融业改革有所放缓。
中信证券 H股大跌3.7%，A股下挫2.1%。
中国新任国务院总理李克强在周日记者会强调新政府反贪腐决心，亦打击奢华相关板块，例如高价酒品、澳门博彩及高端零售业。
贵州茅台 A股大跌4.3%，至2011年5月以来低点。金沙中国 挫跌3.9%，普拉达 跌4.7%。
中国大型地产类股反弹，较小型的地产商股价则下跌，因投资者押注大型开发商较有能力挺过楼市调控。
路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升2.1%，为连续第二个月上升且升幅自前月的0.8%明显扩大；环比则九连升，上涨1.1%。 但在政府本月出台更严厉的税收计划以遏制房地产投机活动后，涨幅料将受到抑制。
**沪市跌至近三个月新低**
沪综指收跌1.7%至近三个月新低。分析师指出，塞浦路斯救援计划令欧元区再添忧虑，全球金融市场又生动荡；而中国两会结束及证监会换帅，令投资者对A股后续政策面增加一些疑虑，本已偏弱的国内股市继续下探。
沪综指 收报2,240.016点，跌38.385点或1.68%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点。上海A股今日成交额为813亿元人民币，较上日的1,013亿元减两成。
“大家对他(肖钢)不太熟，不知道他对证券市场什么态度，以前的政策还有没有连续性？”华泰证券分析师周林指出。
中国银行 周日晚间公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务，辞呈自周日起生效。而国内媒体周一报导称，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。
周林表示，从技术图形看，大盘已击破头肩顶的肩部区域(2,250点附近)。短期内若无力反抽，大盘将下探2,145点附近的下一支撑位。
沪深300指数 收低1.47%，报2,502.493点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,511点，下跌1.26%，成交量为772,026手。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉