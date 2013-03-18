重发-香港已公布经济指标--2013/3/18

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(重发以补上标题漏字) 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年1月 零售值 +10.5 +9.1 +14.9 2013年1月 零售量 +10.4 +8.5 +9.1 2013年1月 综合消费物价指数（CPI） +3.0 +3.7 +6.1 2013年1月 甲类消费物价指数（CPI A +3.8 +4.2 +5.4 ） 2012年第四季 本地生产总值（GDP） +2.5 +1.4 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- *失业率 12年12月-13年2月 12年11月-13年1月 11年12月-12年2 月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2013年1月 贸易赤字／盈余 -27.46 -47.95 -8.86 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉