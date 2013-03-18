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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 18:09 BJT

重发-香港已公布经济指标--2013/3/18

(重发以补上标题漏字)

 时间                   经济指标                    按年%            前月（季）按年%  上年同月（季）按
                                                                                      年%
  2013年1月             零售值                      +10.5                +9.1              +14.9
  2013年1月             零售量                      +10.4                +8.5               +9.1
  2013年1月             综合消费物价指数（CPI）     +3.0                 +3.7               +6.1
                                                                                      
  2013年1月             甲类消费物价指数（CPI A     +3.8                 +4.2               +5.4
                        ）                                                            
  2012年第四季          本地生产总值（GDP）         +2.5                 +1.4               +3.0
 -------------------------------------------------------------------------------------
 *失业率                12年12月-13年2月         12年11月-13年1月    11年12月-12年2   
                                                                     月               
                              3.4%                     3.4%               3.4%        
 -------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元为单                               当月                 前月             上年同期
 位）                                                                                 
  2013年1月             贸易赤字／盈余            -27.46                -47.95            -8.86
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

    ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 
 
   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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