中国期货：大商所鸡蛋期货合约呼之欲出，有助于产业链指导生产经营

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透北京3月18日 - 中国今年继推出焦煤期货之后的第二个期货品种--鸡蛋期货呼之欲出。大连商品交易所周一称，已就鸡蛋期货合约及相关规则内容公开征求意见建议，并称有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。
大商所网站刊登新闻稿引述负责人称，鸡蛋期货合约交易单位为每手5吨，最低交易保证金为合约价值的5%。征求意见截止日期为3月14日，征集结束后将报证监会批准，目前鸡蛋合约尚无上市时间表。
“鸡蛋合约的推出可以与大商所现有的玉米和豆粕等品种形成一定的套利关系，有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。”新闻稿并援引市场人士说。
新闻搞提供的资料显示，目前中国鸡蛋年产量约2,300万吨，年产值超3,500亿元，市场规模巨大，产业链覆盖范围广泛，但近年来鸡蛋价格波动较为剧烈，对养殖户和批发商影响较大，而行业整体规模化和规范化程度也有待提高。
市场人士并称，随鸡蛋期货上市而推行的鸡蛋质量标准有助于中国蛋鸡养殖业向集约化、规模化、可持续发展；与此同时鸡蛋期货将对于扩大农民就业，增加农民收入，提高农村经济发展水平等产生积极作用。
引述合约设计方案称，鸡蛋期货合约最小变动价位是每500千克1元人民币，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，合约交易月份为除7、8月两个最热月份以外月份，最后交易日和交割日分别为合约月份第10个交易日和最后交易日后第2个交易日，交割方式为实物交割。
相较现有己上市合约，鸡蛋持仓限制较严。办法规定合约月份双边持仓总量小于等于8万手时交易保证金为合约价值的5%，大于8万手时为7%。
持仓限制方面，当鸡蛋合约单边持仓大于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当鸡蛋合约单边持仓小于等于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。
大商所拟以河南、河北、山东和辽宁四个主产省为基准交割地。交割仓库选择河南、河北、山东、辽宁、湖北、江苏等主产省份以及北京、上海和广东等主销省集散地的恒温库，交割厂库选择大型蛋鸡养殖企业和公司加农户模式企业。
中国大连商品交易所稍早称，焦煤期货合约将于3月22日(星期五)起上市交易，其交易保证金上市初期暂定为合约价值的5%。 (完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉