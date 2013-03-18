中国期货：大商所鸡蛋期货合约呼之欲出，有助于产业链指导生产经营

路透北京3月18日 - 中国今年继推出焦煤期货之后的第二个期货品种--鸡蛋期货呼之欲出。大连商品交易所周一称，已就鸡蛋期货合约及相关规则内容公开征求意见建议，并称有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。

大商所网站刊登新闻稿引述负责人称，鸡蛋期货合约交易单位为每手5吨，最低交易保证金为合约价值的5%。征求意见截止日期为3月14日，征集结束后将报证监会批准，目前鸡蛋合约尚无上市时间表。

“鸡蛋合约的推出可以与大商所现有的玉米和豆粕等品种形成一定的套利关系，有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。”新闻稿并援引市场人士说。

新闻搞提供的资料显示，目前中国鸡蛋年产量约2,300万吨，年产值超3,500亿元，市场规模巨大，产业链覆盖范围广泛，但近年来鸡蛋价格波动较为剧烈，对养殖户和批发商影响较大，而行业整体规模化和规范化程度也有待提高。

市场人士并称，随鸡蛋期货上市而推行的鸡蛋质量标准有助于中国蛋鸡养殖业向集约化、规模化、可持续发展；与此同时鸡蛋期货将对于扩大农民就业，增加农民收入，提高农村经济发展水平等产生积极作用。

引述合约设计方案称，鸡蛋期货合约最小变动价位是每500千克1元人民币，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，合约交易月份为除7、8月两个最热月份以外月份，最后交易日和交割日分别为合约月份第10个交易日和最后交易日后第2个交易日，交割方式为实物交割。

相较现有己上市合约，鸡蛋持仓限制较严。办法规定合约月份双边持仓总量小于等于8万手时交易保证金为合约价值的5%，大于8万手时为7%。

持仓限制方面，当鸡蛋合约单边持仓大于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当鸡蛋合约单边持仓小于等于1.5万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。

大商所拟以河南、河北、山东和辽宁四个主产省为基准交割地。交割仓库选择河南、河北、山东、辽宁、湖北、江苏等主产省份以及北京、上海和广东等主销省集散地的恒温库，交割厂库选择大型蛋鸡养殖企业和公司加农户模式企业。