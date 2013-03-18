欧洲企业：空中客车赢取印尼Lion Air共234架A320订单

路透巴黎3月18日 - 法国及空中客车 周一表示，低成本印尼航空公司Lion Air已经签约购买234架单走道客机，总值184亿欧元(240亿美元)。

法国总统府指出，这起与Lion Air的交易“无论数量或金额都创下史上新高。”Lion Air向来是波音 的客户。

这笔A320飞机合约超越了Lion Air与波音在2011年签下的201架飞机、总额220亿美元的合约。印尼是世界第四大人口大国，Lion Air积极扩充机队以在此不断成长的市场中因应中程航空服务需求。(完)