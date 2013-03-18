马来西亚期市：棕榈油期货小跌，欧元区疑虑引发卖压

路透新加坡3月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一小跌，继塞浦路斯激进的救援提议震惊投资者，并引发大宗商品和金融市场全面下滑后，交易商心态越发趋于谨慎。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。这引发了欧元区的动荡以及对全球需求的担忧。

“欧洲问题再度引人关注，”辉立期货投资分析师Ker Chung Yang说道。“上周的涨势过后，本周大宗商品市场可能是下滑或者是修正走势的开始。”

6月棕榈油合约 跌1.4%至每吨2,383马币，亦为当日低点。价格介于2,383至2,415间波动。

总成交量报27,137口，略高于日常的25,000口。

据路透市场分析师王涛称，从技术面来看，马来西亚棕榈油有可能会重返3月14日所及低点2,360马币，因自该水准展开的反弹之势已告结束。

此外，大豆市场的疲弱亦打压棕榈油期货，不过马来西亚季节性产量下滑或有助于降低棕榈油库存，并支撑价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)