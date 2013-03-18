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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 19:08 BJT

香港个股：华润电力料今年单位燃料成本下降5%，受惠煤价疲软

路透香港3月18日 - 中国主要发电商--华润电力 周一称，受惠于煤价持续疲软，预计公司旗下电厂今年的单位燃料成本下降5%左右，将对业绩有正面作用。

华润电力为首家派发成绩单的中国发电商，去年度净利同比增长68%至74.8亿港元，并好于市场预期，主要得益于煤价下滑，单位燃料成本大减9.3%。

“如果今年的煤价保持在去年下半年的水平，发电的成本将会持续下降。”公司总裁王玉军在记者会上称，“今年可以获取更好的回报。”

他并称，相信国内电价不会下调，但上调的可能性也不大，总的来说只会保持平稳。

截至去年底，华润电力的权益装机容量为25,271兆瓦，其中火电、风电和水电的占比分别为92.2%、6.4%及1.1%。因此煤价对公司的发电成本影响最大。

公司预计，今年的权益装机容量将升至27,000-28,300兆瓦，全年资本开支预算为200亿港元。

华润电力中午公布业绩后，股价升幅一度扩大至近5%；最终收升3.71%，报20.95港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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