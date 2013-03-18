香港个股：华润电力料今年单位燃料成本下降5%，受惠煤价疲软

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港3月18日 - 中国主要发电商--华润电力 周一称，受惠于煤价持续疲软，预计公司旗下电厂今年的单位燃料成本下降5%左右，将对业绩有正面作用。
华润电力为首家派发成绩单的中国发电商，去年度净利同比增长68%至74.8亿港元，并好于市场预期，主要得益于煤价下滑，单位燃料成本大减9.3%。
“如果今年的煤价保持在去年下半年的水平，发电的成本将会持续下降。”公司总裁王玉军在记者会上称，“今年可以获取更好的回报。”
他并称，相信国内电价不会下调，但上调的可能性也不大，总的来说只会保持平稳。
截至去年底，华润电力的权益装机容量为25,271兆瓦，其中火电、风电和水电的占比分别为92.2%、6.4%及1.1%。因此煤价对公司的发电成本影响最大。
公司预计，今年的权益装机容量将升至27,000-28,300兆瓦，全年资本开支预算为200亿港元。
华润电力中午公布业绩后，股价升幅一度扩大至近5%；最终收升3.71%，报20.95港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉