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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 19:40 BJT

东南亚股市：收低泰国股市脱离19年高点，塞浦路斯援助计划令人担忧

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   441.27    -3.78    -0.85    +4.05   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3256.47   -29.58    -0.90    +2.82  3167.08
 马来西亚                       1621.36    -6.28    -0.39    -4.00  1688.95
 泰国                           1591.65    -6.48    -0.41   +14.35  1391.93
 印尼                           4802.83   -16.50    -0.34   +11.26  4316.69
 菲律宾                         6536.18  -118.42    -1.78   +12.45  5812.73
 越南                            479.13    -2.22    -0.46   +15.81   413.73
 (完)

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