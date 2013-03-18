伦敦美债：现货公债因避险需求而上涨，塞浦路斯纾困案撼动市场

路透伦敦3月18日 - 美国现货公债周一上涨，继塞浦路斯拟推出可能要储户承担损失的援助计划，重燃欧元区债务疑虑后，投资者纷纷转向风险较低的资产。

美国公债期货 涨至近两周高点报131-43/64,随后稍回落至131-28/64,当日涨幅仍超过0.5个点。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。

这引发了投资者纷纷涌向避险资产。

这意味着美债收益率(殖利率)在未来几天可能会下滑，塞浦路斯的纾困案也盖过了美国国内数据，以及若无大的意外，也包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)定于周二开始的议息会议。

美联储料仍会维持每月购买850亿美元的抵押贷款和美债，以激励投资者并重振经济。(完)

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