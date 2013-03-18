表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.92

路透华盛顿3月18日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.080 低值 0.050 投资 0.086 价格 99.978514 高值得标比率 46.60% 投标倍数 4.92 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,225,300 总投标 172,177,875,300 竞争性投标得标 34,395,965,000 非竞争性投标得标 504,260,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/21 到期日 2013/06/20 CUSIP码 912796AM1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)