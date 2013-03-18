表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%,投标倍数为5.00

路透华盛顿3月18日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.100 低值 0.085 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 14.69% 投标倍数 5.00 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,001,440,000 总投标 150,103,555,500 竞争性投标得标 29,309,884,500 非竞争性投标得标 376,555,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/21 到期日 2013/09/19 CUSIP码 9127957K1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)