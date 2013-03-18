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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 06:31 BJT

全球外汇市场3月19日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

-- - 德国政府经济顾问委员会成员Peter Bofinger在都柏林关于欧元区危机的会议上发表演讲

0800 - 经济合作暨发展组织发表经济调查

0900 - 意大利1月工业产出

0930 - 英国2月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国2月生产者物价指数(PPI)投入和产出物价

1000 - 德国3月ZEW经济景气指数

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国2月房屋开工与建筑许可年率

1255 - 美国Redbook连锁店销售

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两日政策会议

2145 - 新西兰第四季经常账

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 张涛)

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