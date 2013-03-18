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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 06:37 BJT

更新版-纽约汇市：欧元普跌，因塞浦路斯提议向储户征税后投资人不安

今日    上日    当日   今年   2012年
                                            以来   
                     收市价  收市价  涨跌%  涨跌%  收市价
                                                   
 欧元/美             1.2954  1.3074  -0.92  -1.82  1.3194
 元                                                
 美元/日             95.20   95.24   -0.04  +9.75  86.74
 圆                                                
 欧元/日             123.33  124.54  -0.97  +7.76  114.45
 圆                                                
 美元/瑞             0.9460  0.9387  +0.78  +3.33  0.9155
 郎                                                
 英镑/美             1.5104  1.5113  -0.06  -7.06  1.6251
 元                                                
 美元/加             1.0219  1.0193  +0.26  +3.00  0.9921
 元                                                
 澳元/美             1.0401  1.0404  -0.03  +0.08  1.0393
 元                                                
 欧元/瑞             1.2255  1.2275  -0.16  +1.49  1.2075
 郎                                                
 欧元/英             0.8578  0.8646  -0.79  +5.72  0.8114
 镑                                                
 新西兰              0.8264  0.8272  -0.10  -0.23  0.8283
 元/美元                                           
 美元/挪             5.7825  5.7586  +0.42  +3.95  5.5630
 威克朗                                            
 欧元/挪             7.4952  7.5293  -0.45  +2.11  7.3403
 威克朗                                            
 美元/瑞             6.4316  6.3931  +0.60  -1.03  6.4986
 典克朗                                            
 欧元/瑞             8.3331  8.3536  -0.25  -2.85  8.5777
 典克朗                                            
                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令
 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

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