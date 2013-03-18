更新版-纽约汇市：欧元普跌，因塞浦路斯提议向储户征税后投资人不安

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
今日 上日 当日 今年 2012年 以来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美 1.2954 1.3074 -0.92 -1.82 1.3194 元 美元/日 95.20 95.24 -0.04 +9.75 86.74 圆 欧元/日 123.33 124.54 -0.97 +7.76 114.45 圆 美元/瑞 0.9460 0.9387 +0.78 +3.33 0.9155 郎 英镑/美 1.5104 1.5113 -0.06 -7.06 1.6251 元 美元/加 1.0219 1.0193 +0.26 +3.00 0.9921 元 澳元/美 1.0401 1.0404 -0.03 +0.08 1.0393 元 欧元/瑞 1.2255 1.2275 -0.16 +1.49 1.2075 郎 欧元/英 0.8578 0.8646 -0.79 +5.72 0.8114 镑 新西兰 0.8264 0.8272 -0.10 -0.23 0.8283 元/美元 美元/挪 5.7825 5.7586 +0.42 +3.95 5.5630 威克朗 欧元/挪 7.4952 7.5293 -0.45 +2.11 7.3403 威克朗 美元/瑞 6.4316 6.3931 +0.60 -1.03 6.4986 典克朗 欧元/瑞 8.3331 8.3536 -0.25 -2.85 8.5777 典克朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉