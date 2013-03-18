《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市 最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.13 -0.14 -0.29 1380414 搜狐 46.61 +0.85 +1.86 726577 网易 52.28 +0.62 +1.20 328342 百度 85.17 +0.09 +0.11 6811575 亚信科技 11.77 -0.13 -1.09 77043 台湾 台湾积体电 17.24 -0.40 -2.27 2947005 路 联电 1.84 -0.01 -0.54 165585 日月光 3.99 +0.00 +0.00 115851 硅品精密 5.63 +0.02 +0.27 612110 和信超媒体 1.08 +0.04 +3.85 237353 友达 4.23 +0.05 +1.20 234356 中华电信 30.86 -0.14 -0.45 39758 台湾国际航 34.36 -0.20 -0.58 630421 电 香港 中国移动 52.70 -0.48 -0.90 180741 中国联通 13.70 +0.07 +0.51 206748 中国电信 51.51 -0.39 -0.75 13067 中芯国际 2.71 -0.09 -3.21 138210 电讯盈科 4.67 -0.05 -1.06 1629 (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉