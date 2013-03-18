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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月18日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市  
 最新收盘价：                                       
                                                           
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                               
 新浪                      48.13    -0.14    -0.29  1380414
 搜狐                      46.61    +0.85    +1.86   726577
 网易                      52.28    +0.62    +1.20   328342
 百度                      85.17    +0.09    +0.11  6811575
 亚信科技                  11.77    -0.13    -1.09    77043
                                                           
 台湾                                               
 台湾积体电                17.24    -0.40    -2.27  2947005
 路                                                 
 联电                       1.84    -0.01    -0.54   165585
 日月光                     3.99    +0.00    +0.00   115851
 硅品精密                   5.63    +0.02    +0.27   612110
 和信超媒体                 1.08    +0.04    +3.85   237353
 友达                       4.23    +0.05    +1.20   234356
 中华电信                  30.86    -0.14    -0.45    39758
 台湾国际航                34.36    -0.20    -0.58   630421
 电                                                 
                                                           
 香港                                               
 中国移动                  52.70    -0.48    -0.90   180741
 中国联通                  13.70    +0.07    +0.51   206748
 中国电信                  51.51    -0.39    -0.75    13067
 中芯国际                   2.71    -0.09    -3.21   138210
 电讯盈科                   4.67    -0.05    -1.06     1629
 (完)

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