美国个股：艺电经营不善，执行长引咎辞职

路透旧金山3月18日 - 游戏出版商艺电 执行长John Riccitiello在执掌公司六年后辞职，他表示自己要对未能实现营运目标负责。

Riccitiello将在3月30日卸职并退出董事会。他在2007年4月担任执行长以来，公司市值缩水了近三分之二。

由于越来越多的游戏商蜂拥开发用于社交网络或移动设备上的免费游戏，艺电和其竞争对手Activision Blizzard 的业务增长急剧放缓。艺电这家传统游戏出版商一直在致力于收购初创企业和投资移动平台，但面临来自快速成长的竞争对手Rovio或Zynga 的激烈竞争。

“我们没有实现一年前制定的内部营运计划，”Riccitiello在交与美国证券交易委员会(SEC)备案的辞职信中称。“艺电的股东和员工都希望情况应该更好些，我要对未能实现计划负责。”

艺电称，前执行长和董事会主席Larry Probst被委任为执行董事长，与此同时公司将开始寻找下任执行长人选。

艺电股价周一在美国股市盘后交易中攀升3.4%，至19.35美元，常规交易时段在Nasdaq市场收报18.71美元。(完)