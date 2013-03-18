《中国报摘》--中国证券报3月19日

* 头版头条:

--记者从权威渠道获悉，由于涉及多部门协商和会签，北京楼市调控细则的出台时间或在3月底前后。其中可能上调二手房交易最低计税价格，此举可减少“阴阳合同”现象的发生；新房方面，将继续加强对商品房预售环节的管控，报价过高的项目将难以获批预售证。

* 其他:

--国务院总理李克强周一主持召开新一届国务院第一次常务会议，研究加快推进机构改革，重点是抓紧把政府职能转变的各项任务落到实处。

--上海证交所总经理黄红元在谈到2013年的重点工作计划时指出，今年将完成个股期权业务方案，开发债券一对一回购等新产品。

--商务部部长高虎城表示，要保持外贸适度增长，进一步优化外贸结构；稳定外资规模，提高利用外资质量。

--国土资源部、国家能源局相关官员表示，国家将出台相关办法，支持天然气基础设施的运营建设，扶持页岩气发展的产业政策正在制定中。

--上海证交所发布相关通知规定，投资者持有上市公司限售股份的，不得融券卖出该上市公司股票。上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司股份5%以上的股东，不得开展以该公司股票为标的证券的融资融券交易。

--保监会发布通知，将对各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司及其他运用保险资金开展业务的子公司开展保险机构内部审计检查，检查重点包括内审组织体系情况、内审工作开展情况、内审结果运用情况。

--此前有媒体表示，光伏企业超日太阳能也正在申请破产保护，对此ST超日 今日发布澄清公告称，虽然公司的流动性困难尚未得到根本性缓解，但涉及利益各方都在积极努力，希望能够帮助公司渡过目前的困境。公司并不存在向法院申请破产保护的情况。

--招商地产 公布2012年年报，去年实现营业收入252.97亿元人民币，同比增长67.40%；归属于上市公司股东的净利润33.18亿元，同比增长28.03%。基本每股收益1.93元。

--华谊兄弟 预计一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长390%-420%，实现盈利1.41-1.49亿元，业绩增长主要受益于电影《西游降魔篇》取得较好的票房成绩等。

--江淮汽车 公告称，原定于3月20日披露2012年度报告，不过受同悦轿车锈蚀事件影响，公司拟对2011年12月31日前销售的同悦轿车实施召回，召回预计会对公司2012年度相关财务信息产生一定的影响，为提供真实、准确的信息，年报披露时间推迟至3月30日。(完)