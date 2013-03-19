《热点聚焦》欧洲如何误打误撞得出惩罚塞浦路斯储户的纾困方案

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
他最终同意了这项征税措施，但坚持未在保险范围内的存款缴纳的最高税率不得超过9.9%。
精疲力尽的官员们计算得出，为了筹到另外20亿欧元，在存款保障范围内的小额储户将必须支付6.75%的税率。就此达成了协议。
**责任共担**
最终在当地时间周六凌晨4点召开的记者会上宣布救助计划时，在协议上签字的这些官员们看起来对征税问题相当尴尬，他们甚至根本就没有提到这一点。
满面倦容的国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德似乎弄混了时间，提前一天祝贺疲劳的记者们圣帕特里克节(Saint Patrick's Day)快乐。她没有提及存款征税，只是谈论“责任共担”。
迪塞尔布洛姆也仅提到“某些特别措施”。
但对存款征税的消息早就流传开来。只有当记者们一再追问时，迪塞尔布洛姆才承认消息属实，且渐显不耐。
“我们认为这是公平的，”他说。
一位参与磋商的欧盟高阶官员表示，当他意识到这种结果时，他恶心地想吐。
数位欧盟官员指责阿纳斯塔夏季斯坚持无保存款征收较高税率，牺牲小储户的利益来保护富裕储户，其中许多是外国人。
他们称，其试图保卫塞浦路斯作为离岸金融天堂的地位，即便牺牲普通民众也在所不惜。
阿纳斯塔夏季斯政府周一仓促提出新方案以减轻对小储户的冲击，但初始协议伤及市场信心，已经造成破坏，而且并不仅限于塞浦路斯。
“存款保障的精神已经完全被抛在脑后。向储户出手不再只是假设，”来自欧元区一成员国的官员说，“塞浦路斯政府更热衷于保护其银行业模式，结果证明这是一场灾难性的政治错误。”(完)
(编译 李春喜/程琳/梁睿雪/李爽/王兴亚; 审校 沈以文/张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币