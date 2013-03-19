《热点聚焦》欧洲如何误打误撞得出惩罚塞浦路斯储户的纾困方案

他最终同意了这项征税措施，但坚持未在保险范围内的存款缴纳的最高税率不得超过9.9%。

精疲力尽的官员们计算得出，为了筹到另外20亿欧元，在存款保障范围内的小额储户将必须支付6.75%的税率。就此达成了协议。

**责任共担**

最终在当地时间周六凌晨4点召开的记者会上宣布救助计划时，在协议上签字的这些官员们看起来对征税问题相当尴尬，他们甚至根本就没有提到这一点。

满面倦容的国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德似乎弄混了时间，提前一天祝贺疲劳的记者们圣帕特里克节(Saint Patrick's Day)快乐。她没有提及存款征税，只是谈论“责任共担”。

迪塞尔布洛姆也仅提到“某些特别措施”。

但对存款征税的消息早就流传开来。只有当记者们一再追问时，迪塞尔布洛姆才承认消息属实，且渐显不耐。

“我们认为这是公平的，”他说。

一位参与磋商的欧盟高阶官员表示，当他意识到这种结果时，他恶心地想吐。

数位欧盟官员指责阿纳斯塔夏季斯坚持无保存款征收较高税率，牺牲小储户的利益来保护富裕储户，其中许多是外国人。

他们称，其试图保卫塞浦路斯作为离岸金融天堂的地位，即便牺牲普通民众也在所不惜。

阿纳斯塔夏季斯政府周一仓促提出新方案以减轻对小储户的冲击，但初始协议伤及市场信心，已经造成破坏，而且并不仅限于塞浦路斯。

“存款保障的精神已经完全被抛在脑后。向储户出手不再只是假设，”来自欧元区一成员国的官员说，“塞浦路斯政府更热衷于保护其银行业模式，结果证明这是一场灾难性的政治错误。”(完)