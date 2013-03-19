金砖国家：3月18日股汇市收盘纵览

路透3月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低1.16%，报1,030.11点。
中国股市：沪综指 周一收跌1.7%至近三个月新低。分析师指出，塞浦路斯救援计划令欧元区再添忧虑，全球金融市场又生动荡；而中国两会结束及证监会换帅，令投资者对A股后续政策面增加一些疑虑，本已偏弱的国内股市继续下探。沪综指收报2,240.016点，跌38.385点或1.68%。
香港股市：跌至三个多月来最低水平，对经济成长敏感的股票受到避险情绪重创。欧元区及中国地产业的疑虑全面引发避险情绪。恒生指数 收低2%至22,083.4点，恒生国企指数下跌2.1%。两大股指均收在12月初以来的最低位。
中国汇市：人民币兑美元即期 周一收盘小跌0.04%，报6.2158，塞浦路斯存款户征税风波刺激欧元周一在亚洲市场急剧下滑，带动人民币/美元中间价亦走软，但客盘结汇压力仍偏大，令人民币交易区间集中在涨停限制附近。
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印度股市：连续第二日下滑，在印度央行检视货币政策之前，对利率敏感的股票遭受打压，此外塞浦路斯救助计划打压全球股市，也对当地市场构成负面影响。指标BSE指数 收低0.7%或134.36点，收报19,293.20点。NSE指数 跌0.64%或37.35点，报5,835.25点。
印度汇市：印度卢比兑美元录得逾两周来最差单日表现，因之前塞浦路斯公布的银行存款征税方案震动全球金融市场。卢比兑美元 收报54.1650/1750，上日则报54.02/03。卢比日内跌幅为0.3%，为3月1日以来最大单日跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收跌0.3%至1,489.890点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高2.66%至798.24点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.58%，报30.8350卢布，卢布兑欧元 上涨0.38%，39.8600卢布。
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巴西股市：巴西股市走跌,因塞浦路斯救助计划扰动全球市场,打压了风险资产行情。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第五日下滑,跌0.28%报56,709.12点。
巴西汇市：巴西雷亚尔周一下滑,因塞浦路斯救助计划令投资者担心欧债危机升级.雷亚尔兑美元 下跌0.2%至1.9856。
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南非股市：收挫,银行股Investec受打压程度最深,因欧元区债务危机重燃之际全球投资者抛售风险资产。综合指数 收低0.7%，报40,470.65点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.75%至35,954.10点。
南非汇市：南非兰特兑美元 稍稍走坚,从早盘的跌势中反弹.1550GMT时报9.17,稍高于上周五纽约收盘价9.18,但相差不远。 (完)
(编译 王洋; 审校 白云)