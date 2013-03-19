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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 08:35 BJT

欧洲金融：塞浦路斯对银行存款征税设立了“危险的先例”--IIF总裁

路透华盛顿3月18日 - 国际金融协会(IIF)总裁亚当斯(Tim Adams)周一称，

* 塞浦路斯对银行存款征税“可能会产生很多影响稳定的作用”

* 塞浦路斯对银行存款征税为其他国家设立了“相当危险的先例”。(完)
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