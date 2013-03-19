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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 09:17 BJT

芝加哥期市：大豆期货脱离一个月低位，但欧洲疑虑抑制盘势

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 714.25 1.50 +0.21% -1.21% 724.53 56

CBOT玉米 719.50 -0.50 -0.07% +0.35% 696.79 44

CBOT大豆 1410.50 1.00 +0.07% -1.09% 1444.07 24

CBOT稻米 $14.57 $0.02 +0.17% -0.78% $15.68 29

美国原油 $93.86 $0.12 +0.13% +0.44% $93.80 67

汇率

欧元/美元 $1.294 -$0.001 -0.10% -1.02%

美元/澳元 1.039 -0.001 -0.12% -0.14%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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