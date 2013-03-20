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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债招标：
 
 中国财政部220亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.58%
 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和光大银行主承
 国家电网公司100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和华夏银行主承
 中国航空科技集团40亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间4.62%-5.62%
 中国航空科技集团10亿元15年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间4.97%-5.97%
 江苏广播电视集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承
 江苏洋河集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承
 广东红海湾发电公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行和交通银行主承
 深圳广前电力2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
 广东粤电航运4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
 国投新集 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和中信证券主承
 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承
 绿地能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
 绿地能源集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
 长江电力 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承
 安琪酵母 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
 华润医药控股14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和工商银行主承
 玖龙纸业(太仓)公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 ===========================
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 二、新债上市：
          
 国电集团80亿元九个月期超短期融资券011309002，票面利率3.90%
 三泰电子 1亿元一年期短融041359016，票面利率6.00%
 中国城市建设控股集团20亿元一年期短融041365003，票面利率4.36%
 沁和能源集团5亿元三年期中票1382101，票面利率5.48%
 长治投资建设开发13亿元七年期固息债1380069，票面利率6.46%
 翔宇实业集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380077，票面利率7.30%
 上海奉贤南桥新城建建设发展公司6.5亿元七年期固息债1380087，票面利率6.25%
 安康国资10亿元七年期固息债1380092，票面利率6.35%
 北京基础设施投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380102，票面利率5.04%
 溧阳城市建设发展12亿元七年期固息债1380103，票面利率6.20%
 山西能源交通投资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380107，票面利率5.29%
 泰州交通产业集团8亿元七年期固息债1380108，票面利率6.15%
 扬州邗江城市建设13亿元七年期固息债1380112，票面利率6.20%
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 三、缴款： 
 
 华润股份10亿元九个月期超短期融资券
 中国水电 45亿元九个月期超短融
 深圳燃气 3亿元一年期短融
 风范股份 2亿元一年期短融
 北京控股集团25亿元一年期短融
 旭阳化工3亿元一年期短融
 江苏扬农化工集团8亿元一年期短融
 中国重汽集团15亿元三年期中票
 石药集团5亿元三年期中票
 深圳深业基建控股5亿元五年期中票
 安徽国元控股集团10亿元五年期中票
 用友软件 5亿元三年期中票
 山东钢铁集团20亿元五年期中票
 华侨城集团30亿元三年期中票
 巴彦淖尔城市发展18亿元七年期固息债1380120，票面利率6.40%
 杭州余杭创新投资12亿元七年期固息债1380122，票面利率6.50%
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 四、还本付息： 
 
 中国航空油料集团30亿元六个月期超短期融资券011235001到期兑付，票面利率3.98%
 农业发展集团亿4亿元一年期短融041252008到期兑付，票面利率4.77%
 中国航空集团20亿元一年期短融041253016到期兑付，票面利率4.37%
 阿拉尔统众国资8亿元一年期短融041256007到期兑付，票面利率5.27%
 景兴纸业 3亿元一年期短融041259016到期兑付，票面利率7.98%
 河南豫光金铅集团3亿元一年期短融041259017到期兑付，票面利率6.45%
 电信科学技术研究院11亿元一年期短融041264005到期兑付，票面利率4.77%
 财政部240亿元15年期固息国债020013付息，票面利率2.60%
 财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息，票面利率4.07%
 国家开发银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)080206付息，基本利差0.65%
 中国国航  30亿元五年期中票0982028付息，票面利率3.48%
 进出口银行200亿元五年期固息债120304付息，票面利率3.83%
 农业发展银行200亿元七年期固息债120404付息，票面利率3.93%
 海门城投12亿元七年期固息债1280056付息，票面利率8.35%
 江苏交通控股25亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280057付息，票面利率4.90%
 宣城国资投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280058付息，票面利率7.99%
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --中国民生银行  近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预
期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币
资金的申购。 
            
  --中国证券报周三报导称，6月1日之后，面向中小客户的券商集合理财计划（业内称大集合）将退出历史舞
台，由券商管理的公募基金新产品有望面世。目前多家券商资管部门正在加紧申请公募基金管理资格，准备在
大集合停发后推出公募基金产品。 
  
  国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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