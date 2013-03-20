《中国债券市场每日交易备忘》--3月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国财政部220亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.58% 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和光大银行主承 国家电网公司100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和华夏银行主承 中国航空科技集团40亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间4.62%-5.62% 中国航空科技集团10亿元15年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，利率区间4.97%-5.97% 江苏广播电视集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承 江苏洋河集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 广东红海湾发电公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行和交通银行主承 深圳广前电力2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 广东粤电航运4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 国投新集 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和中信证券主承 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承 绿地能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 绿地能源集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 长江电力 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承 安琪酵母 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 华润医药控股14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和工商银行主承 玖龙纸业(太仓)公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 =========================== ================================================= 二、新债上市： 国电集团80亿元九个月期超短期融资券011309002，票面利率3.90% 三泰电子 1亿元一年期短融041359016，票面利率6.00% 中国城市建设控股集团20亿元一年期短融041365003，票面利率4.36% 沁和能源集团5亿元三年期中票1382101，票面利率5.48% 长治投资建设开发13亿元七年期固息债1380069，票面利率6.46% 翔宇实业集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380077，票面利率7.30% 上海奉贤南桥新城建建设发展公司6.5亿元七年期固息债1380087，票面利率6.25% 安康国资10亿元七年期固息债1380092，票面利率6.35% 北京基础设施投资公司28亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380102，票面利率5.04% 溧阳城市建设发展12亿元七年期固息债1380103，票面利率6.20% 山西能源交通投资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380107，票面利率5.29% 泰州交通产业集团8亿元七年期固息债1380108，票面利率6.15% 扬州邗江城市建设13亿元七年期固息债1380112，票面利率6.20% ============================================================================ 三、缴款： 华润股份10亿元九个月期超短期融资券 中国水电 45亿元九个月期超短融 深圳燃气 3亿元一年期短融 风范股份 2亿元一年期短融 北京控股集团25亿元一年期短融 旭阳化工3亿元一年期短融 江苏扬农化工集团8亿元一年期短融 中国重汽集团15亿元三年期中票 石药集团5亿元三年期中票 深圳深业基建控股5亿元五年期中票 安徽国元控股集团10亿元五年期中票 用友软件 5亿元三年期中票 山东钢铁集团20亿元五年期中票 华侨城集团30亿元三年期中票 巴彦淖尔城市发展18亿元七年期固息债1380120，票面利率6.40% 杭州余杭创新投资12亿元七年期固息债1380122，票面利率6.50% ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空油料集团30亿元六个月期超短期融资券011235001到期兑付，票面利率3.98% 农业发展集团亿4亿元一年期短融041252008到期兑付，票面利率4.77% 中国航空集团20亿元一年期短融041253016到期兑付，票面利率4.37% 阿拉尔统众国资8亿元一年期短融041256007到期兑付，票面利率5.27% 景兴纸业 3亿元一年期短融041259016到期兑付，票面利率7.98% 河南豫光金铅集团3亿元一年期短融041259017到期兑付，票面利率6.45% 电信科学技术研究院11亿元一年期短融041264005到期兑付，票面利率4.77% 财政部240亿元15年期固息国债020013付息，票面利率2.60% 财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息，票面利率4.07% 国家开发银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)080206付息，基本利差0.65% 中国国航 30亿元五年期中票0982028付息，票面利率3.48% 进出口银行200亿元五年期固息债120304付息，票面利率3.83% 农业发展银行200亿元七年期固息债120404付息，票面利率3.93% 海门城投12亿元七年期固息债1280056付息，票面利率8.35% 江苏交通控股25亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280057付息，票面利率4.90% 宣城国资投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280058付息，票面利率7.99% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国民生银行 近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预 期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币 资金的申购。 --中国证券报周三报导称，6月1日之后，面向中小客户的券商集合理财计划（业内称大集合）将退出历史舞 台，由券商管理的公募基金新产品有望面世。目前多家券商资管部门正在加紧申请公募基金管理资格，准备在 大集合停发后推出公募基金产品。 国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)