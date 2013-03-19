《中国2013年经济指标各方预测值一览》--3月19日

路透北京3月19日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2013年 2013年 2013年2月/2012年全年
国内生产 7.5%左右 *9%/星展银行/13年3月 7.9%/7.8%
总值(GDP) 8.2%/申银万国证券研究所/13年1月 (7.9%为2012年四季度数据)
8.3%/渣打银行/1月
8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
8.2%/IMF/1月
8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
略超8%/中国国际经济交流中心/1月
8%左右/国务院发展研究中心/1月
7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
8-8.5%/交行金融研究中心/12月
8.4%/世界银行/12月
8%左右/国家信息中心/12月
7.5%/美银美林/12月
7.5%/巴克莱资本/12月
8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月
8.2%/中国社科院/12月
7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月
8%/苏格兰皇家银行/11月
8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
9.3%/人民大学/11月
8.5%/经合组织(OECD)/11月
8%/摩根大通/11月
居民消费 3.5%左右 *3.5/星展银行/13年3月 3.2%/2.6%
价格指数(CPI) 3%左右/发改委价格监测中心/13年3月
3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
4%/渣打银行/1月
3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
3.5%左右/交行金融研究中心/12月
3%左右/国家信息中心/12月
4%/巴克莱资本/12月
3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月
3%/中国社科院/12月
4.1%/人民大学/11月
2.7%/中金/11月
工业生产者出厂 -- -- -1.6%/-1.7%
价格指数(PPI)
广义货币 13% 16.5%/人民大学/11月 15.2%/13.8%
供应量(M2)
新增人民币贷款 -- 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 6,200亿元/8.2万亿元
9万亿左右/中金公司/12月
贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 152.5亿美元/2,311亿美
元
社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.3%/14.3%
零售总额 (12.3%为2013年1-2月数
据)
固定资产投资 18% 22%/国家信息中心/12年12月 21.2%/20.6%
(不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 (21.2%为2013年1-2月数
据)
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
国研中心--国务院发展研究中心
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
中金公司--中国国际金融有限公司
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金组织(完)
(整理 康熙泽；审校 边竞)