港报财经评论：政治暗涌热钱警钟--信报3月19日

政治暗涌热钱警钟/ 习广思

人大会议闭幕，人事变、政策变，习李的改革时代刚刚开始。港股弱势，中资股疲弱，加上外围再起风浪，淡友得势不饶人，把好友堡垒逐个击破，一举清理牛证重货区。恒指昨天裂口低开，终失守22,500点，午后试穿22,000点后，才见淡友收兵，收报22,083点，下跌449点。大市有超过1,000只股份下跌，全日成交额782亿港元，沽空比率10.8%。大市逐批下跌后，部分股份已见超卖，例如内房股。相信短期内大多数股份进入有反弹冇上升的阶段，一切宜短勿长。

港股急挫，但大市乱中有序，股份逐批下跌。强势股再上演高位跳水，首当其冲是大型蓝筹，汇控 、腾讯 及友邦 借势急跌，成为最后一批大调整股份；弱势股继续弱势，例如中资金融及保险股，而水泥及建材股则借海砂事件急跌。最后是一批已经大跌的股份如濠赌及内房股，内房股见超卖，部分内房跌幅收窄，甚至有反弹。然而，港股未能摆脱弱势，投行对中港股市取态有变，摩根大通新兴市场报告建议减持中国股票，资金流出的情况或持续。热钱来得快散得亦快，这场资金派对结束后，未必那么快回来。欧债危机风险再现。说突然，其实也不是太突然，只是市场沉醉在一片资金狂潮之中，没有人再理会欧债的余波而已，尤其是一个叫塞浦路斯的小国。

塞浦路斯的银行危机始于2011年期间的欧债危机，由于银行持有大量希腊债券，因而出现大量亏损，过去两年主要由政府提供资金救助，如今政府已无力再提供资金，政府由去年开始转而向欧盟、欧央行和IMF借钱。塞浦路斯申请救助9个月后，上周六会议上欧盟、欧央行和IMF决定向其提供100亿欧罗贷款，条件是政府必须在19日前向当地存户一次性收税，预期为库房带来58亿欧罗收入。这方案固然是不公平交易，对平民百姓小存户而言，更是强抢。塞浦路斯总统不惜违背自己的竞选承诺，周末期间在电视呼吁议会通过收税方案，避免银行系统崩溃。欧盟官方回答，由于塞浦路斯银行业的规模是整个经济的8倍，如果不收存款税，根本无法保障金融部门。(B03)

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日圆短仓遭屠杀/ 苏子

昨天纽西兰入市后，美元兑日圆自上周五的95.28收市水平裂口低开逾130点子，随后更迅即低见93.37水平，较上日急挫逾2%。幸而美元兑日圆在触及此低位后便已止跌回稳，并返回94水平争持，到昨天日本入市后，市场开始涌现不少趁低吸纳盘，使汇价得以逐步回升至接近95心理关口。

导致昨天亚洲市美元兑日圆大幅走低的关键原因，市场解释与塞浦路斯于上周末宣布计划对银行储蓄户口征收一次性税收，以换取救助资金的负面消息，使到市场再次担心欧债危机重燃，结果导致大量避险资金涌入日圆有关。

日圆早已像瑞郎般失去了避险货币的功能，昨天亚洲市美元兑日圆之所以会大幅低开，应与国际大户借助上述的负面消息趁机屠杀那些实力不足的日圆短仓有较大关系。而美元兑日圆经过昨天亚洲市场的大屠杀后，只要稍后的回落没有低于94.25重要即市支持位，一旦完全补回上周五的95.28收市裂口，并重返上周三的95.43低位以上收市，预料有极高机会结束自上周二的96.71高位开始的调整浪，稍后预料将再创今年新高并朝着100心理关口迈进。(B07)