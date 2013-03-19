港报财经评论：22,000点难支持，捞底未合时--经济日报3月19日

22,000点难支持，捞底未合时/ 林瑞芬

祸不单行，中、外因素同时利淡，恒指昨收22,083，急跌449点或2%；大市成交额782亿港元，22,000岌岌可危！正如上周论，一路见港股走疲势，已感22,000难支持，还是不宜于22,000捞底。恒指自去年6月始的一浪高于一浪走势被打破，失守22,149，22,000支持力料有限。确认失守后，将续寻底，下一大关将是50周线约21,100。即市来讲，22,000上一批牛证通杀后，不排除淡友又放缓攻势，呈超卖反弹，以一浪低于一浪为推测大原则，近22,500前怕且已却步。港股一路不跟美股升，现在美股回，又要跟跌，无奈！更为无奈的是，欧债问题复杂，又发作！塞浦路斯处理财困手法，顿令市场迷惑，如斯向有钱存户开刀，此招让银行存户自负银行以前种下的恶果，会否影响其他国他朝求援时也要接受如此残酷手法，走资势忧，添欧元不明朗因素。

更大之风向标，香港股民还是要看实A股表现，可惜昨又插水，上证收2,240，跌1.68%，向2,200考验。两会结束，政治层面有定局，经财金也因此会于未来产生变化。肖钢取代郭树清成中国证监会话事人，对股民来讲属较敏感之不明朗因素，郭树清上任短短17个月，无疑在改革资本市场做了很多工夫，但就形成了水清而无鱼之局，炒家不炒，股市如何能活跃起来？！肖钢手法如何，有待跟进观察。依其近几年打理中国银行 手法，无为而治，如无意外，肖钢打理中证监，都是因沿之前已展开的改革措施，打假，避免上市公司造假，提高上市公司的质量，而非数量；提升持货者之质量，引入海外长期机构性投资者，亦非数量等。

判市底，中资股中核心内银股动向固然亦首要看，上周六探讨过，个股定性收息与增长型，对判势之关键。内银共识已为收息股，盈利增速缓，2009及2011年，当息率抽升逾6厘，股价就有软着陆的机会。见内银股昨有跌幅，跟进资料，据彭博综合预测，建设银行 、工商银行 及中国银行于2013年每股盈利分别为0.34港元、0.3港元及0.2港元，如息率升逾6厘，至少再低走见5.65港元、5港元及3.3港元，昨分别报6.13港元、5.27港元及3.49港元，到位时，不妨观察一下沽压是否会有所减少。(B05)

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国指短线支持在牛熊线/ 余少文

中国打压中国内地楼市以及外围市况气氛逆转，国企指数在内外夹击下，昨跌穿11,000点，短期支持位牛熊分界线，中线要下试10,000点，但可作为中线分段吸纳的起步水平，但要避开内银及内房股。国指昨跌226点或2.1%，收10,794点，成交额降至171亿港元，只有11只主板H股可逆市上升，内银和内险股下跌是指数急挫原因之一；红筹指数跌48点或1.1%，收4,289点，成交额73亿港元，如非内房股个别发展兼电力和公用股靠稳，指数跌幅或更大。虽然中国政府人事顺利过渡，习主席又发表中国梦，但内外利淡消息夹击下，中资股只好下跌，外围利淡消息当然是美股结束连升走势，股民担心美股随时大跌，其次是欧债危机重燃，会否蔓延或有否国家退出欧元区，市场注视，已为中资股下跌埋伏笔。

内在利淡因素短期主要有两个，一是收水，二是国五条，后者已出台，但市场关注地方政府推出的国五条细则，有报道指深圳各银行已对首套房贷利率收紧，大型银行首套房按揭贷款利率大多上调至9折，普通客户无法申请85折优惠。又有传北京推出国五条细则，虽遭住建委否认，但相关报道详细提及居民出售房产如是唯一住房可免征20%个人所得税，会因应年期征收最多8%个税，如不是唯一住房，无论买入年期长短都要征收20%个税。在地方政府陆续推出细则下，部分内房股昨日虽反弹，如华润置地 、方兴地产 、融创中国 等，反弹过后还是要继续调整。

另一利淡因素是收水，早前仍希望中国今年维持去年的稳中有松货币政策，但连任人民银行行长的周小川上周强调，13%的货币增速目标体现了稳健的货币政策基调，即是说在今年货币供应目标不变下，相比去年的13.8%增长，数字上已显示今年货币政策稳中偏紧。但乐观而言，中国内地货币政策虽不放松，但未必会收紧，因为总理政府工作报告提出保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模，去年社会融资规模达16.7万亿元人民币，今年首两个月亦有3.6万亿元人民币；加上总理李克强重申GDP在2011-2020年翻一番，未来数年GDP增长至少要7%才能达标，今年货币政策或只是中性而已，仍未到立即收紧地步。(B06)