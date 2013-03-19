路透专访：加拿大对外国投资持开放态度，但审慎看待放松限制--部长

路透渥太华3月18日 - 加拿大工业部长帕拉迪斯(Christian Paradis)周一接受专访时表示，该国对松绑敏感经济领域的外国投资规则将十分审慎，因一旦做出决策就很难逆转，与此同时并强调加拿大对外国投资仍持开放态度。

“当决定实施这类改革时，之后就无法倒转。你可以进一步推动，但无法后退，”帕拉迪斯说。他是负责外国投资规则的政府部长。

加拿大对银行、电信和航空等产业的外资持股管理有严格规定，同时对于外资收购案会进行比较全面的审查，以确定其是否有益于加拿大。

不过此议题争议依然很大。帕拉迪斯的前任部长意外阻挡了2010年一宗外资收购化肥巨擘Potash 的提案，政府去年也花了几个月考虑如何回应国营的中国海洋石油 入主加拿大油企Nexen Inc的收购案。

加拿大最终批准了Nexen收购案，但对未来外国国营公司收购加国企业设下严格的新限制，尤其是购买亚伯达省油砂业的公司。

黑莓公司(BlackBerry) 是外界普遍认为可能遭到收购的目标。

帕拉迪斯表示他希望该公司仍继续做为加拿大出类拔萃的企业，但称基于全球电信行业的无情竞争，他无法预知该公司的未来。

中国联想集团 首席执行官杨元庆上周对一家法国报纸称，该公司可能会考虑未来某个时候收购黑莓。

帕拉迪斯称，加拿大政府将依国家安全指导原则审查任何联想的收购提议。所谓国家安全指导原则旨在阻止外国政府获得加拿大具有战略重要性的企业的控制权。

“身为工业部长，我不希望释出什么信号，也不希望让外界看起来像是我对一项交易已预做了判断，”他并称。

加拿大政府部分外国投资政策是受一份2008年官方报告的引导。帕拉迪斯已解除对于外国投资市占率不到10%电信供应商的限制。但他指出，该份2008年的报告主张在进一步开放该行业，或让更多外资投资广播业前，进行广泛的评估。

“我们目前还未到那个阶段，”他说。

然而帕拉迪斯暗示如果提振电信竞争的当前措施无法拉低价格和为消费者带来更多选择，就有可能对外国投资扩大开放：“说到竞争，我们无法保证我们将达成我们希望的目标。”

帕拉迪斯表示他“非常乐见”此前受到严重打击的制造业出现增长，并指出近来有关加元强势的抱怨减少了。加元坚挺不利于加拿大出口商。

他还称，让制造商加速认列资本投资减损的举措使制造商受惠，但他不能保证未来联邦预算会延续这个计画。

被问及政府对外资竞购天然气生产商Encana 等公司可能的反应时帕拉迪斯指出，若是外国国营企业提出竞购，仍会根据被收购公司在行业中的影响力和其所在行业，及外国政府对这家公司的影响程度来评估。

Encana上个月称，不认为政府对外资收购规则的修改会阻碍其被收购。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)