欧洲股市：连续第二日受创，受累于塞浦路斯问题

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* 隐含波动率创下一年半以来最大两日涨幅
* 分析师认为银行股普遍回调后出现一些机会
路透伦敦3月19日 - 欧洲股市周二连续第二个交易日收低，塞浦路斯可能拒绝救助令投资者不安，这或许导致银行破产且波及至欧元区。
人们普遍预计塞浦路斯国会将在周二投票中拒绝100亿欧元的救助方案，分析师称，如果没有这些金援，塞浦路斯可能将面临债务违约，甚至退出欧元区。
由于塞浦路斯股市休市，希腊成为该地区股市中受创最严重的，重挫3.9%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,194.91点，盘中交投震荡。
欧元区EuroSTOXX 50指数 下滑1.1%。
VSTOXX隐含波动率指数 上涨，创下一年半以来最大两日涨幅，本周迄今累计升37%，因投资者选择押注/或对冲股市进一步下跌。
银行股表现最差，欧元区银行股STOXX指数 大跌4%至三个月来最低盘中低位，因人们担心塞浦路斯情势可能促使投资者将资金从意大利和西班牙撤出。
一些分析师认为，普遍抛盘可能为那些对南欧较少敞口的银行股带来一些潜在买入机会，甚至可能使其成为该地区的相对赢家。
但长线投资者仍大致持观望态度，他们注意到欧洲股市仍有支撑背景，其中包括央行的刺激政策，高派息率，以及相对有吸引力的估值，上述因素带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上周触及四年半高位。
英国富时100指数 收跌0.26%至6,441.32点。德国DAX指数 跌0.79%报7,947.79点。法国股市CAC 40指数 下挫1.3%报3,775.75点。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币