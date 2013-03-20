欧洲金融：欧洲央行将从2014年中开始监管欧元区银行业

欧洲央行还获准在发现小银行存在问题时也可以进行干预，使其能够触发关闭问题银行的程序。

尽管欧洲央行监管体系主要针对欧元区17个成员国，但签署协议接受欧洲央行监管的非欧元区国家，也将得到与欧元区国家同样的代表权。

对不愿参与该体系的国家，例如英国，在欧盟27个国家监管机构开会时将通过一项特别投票机制使其免受欧洲央行的干预。

一名欧盟官员表示，这项协议还将允许欧洲银行业管理局对银行进行年度压力测试并公布测试结果。

“这是向着真正的银行业联盟迈出的根本性一步。该联盟肯定能够帮助恢复对欧元区银行业的信心。”欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称。