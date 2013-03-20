欧洲金融：欧洲央行将从2014年中开始监管欧元区银行业

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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欧洲央行还获准在发现小银行存在问题时也可以进行干预，使其能够触发关闭问题银行的程序。
尽管欧洲央行监管体系主要针对欧元区17个成员国，但签署协议接受欧洲央行监管的非欧元区国家，也将得到与欧元区国家同样的代表权。
对不愿参与该体系的国家，例如英国，在欧盟27个国家监管机构开会时将通过一项特别投票机制使其免受欧洲央行的干预。
一名欧盟官员表示，这项协议还将允许欧洲银行业管理局对银行进行年度压力测试并公布测试结果。
“这是向着真正的银行业联盟迈出的根本性一步。该联盟肯定能够帮助恢复对欧元区银行业的信心。”欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称。
银行业联盟的下一道支柱，将是创建关闭问题银行的集中体系，以及负担这块成本的基金，以确保诸如塞浦路斯或冰岛之类的单个国家不用独自承受这些负担。(完) (编译 梁睿雪/程琳; 审校 张涛)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。