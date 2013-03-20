《美债周三展望》公债价格上扬，因塞浦路斯问题引发危机扩散担忧

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 塞浦路斯议会反对向银行存款征税

* 公债上涨带动轧空操作，引发回补空头

* 美联储买入31.4亿美元2020-2023年到期的公债

路透纽约3月19日 - 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。

指标公债收益率(殖利率)触及两周低位。塞浦路斯议会否决对银行存款征税的提案，该提议促使投资人在本周急售股票，寻求避险。

塞浦路斯议会否决对银行存款征税的提案，将该国推向金融崩溃边缘。塞浦路斯是欧元区规模较小的成员国之一。

Guggenheim Partners公债交易部门董事总经理Jason Rogan说，公债表现受到对危机蔓延的忧虑支撑。

“一些人认为这情况有可能在意大利和西班牙发生，这就是大家越来越担心的地方，也是公债出现当前走势的原因，”他说。

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说，“目前市面流传着有关塞浦路斯的各色传言。”

“大家都不知所措。有许多因素正在产生影响，”Tipp说，他形容目前市况有如“跳球”一样，有可能向任何一个方向跳弹。

推动公债价格进一步上涨的原因是，原本因美国经济数据不断改善而押注公债收益率续升的投资人被塞国问题打了个措手不及，不得不回补空头。

“塞国局势现在扼杀了公债收益率的所有潜在升势，”Rogan说。

指标10年期公债 价格尾盘升13/32，收益率从周一尾盘的1.96%跌至1.910%。

30年期公债 价格涨30/32，收益率从周一尾盘的3.18%降至3.135%。

“塞浦路斯的投票结果目前是市场的主要推动因素，"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

“目前尚有许多问题存在，而且很多没有得到解决，那将带动避险资产的潜在买需，”他说。

塞浦路斯方面的消息盖过美联储周二将开始为期两天的政策会议的影响。投资人正关注美联储主席贝南克将何时可能考虑缩减或停止购债措施的迹象，近期数据显示美国经济正在积累动能。

大部份华尔街分析师预期，美联储在2013年底前将继续购债，2014年有可能缩减或停止购债。

交易商表示，塞浦路斯的不确定性，以及对塞浦路斯问题将蔓延至其他欧元区国家并损及经济前景的担忧，可能成为美联储继续推行购债计划的进一步理由。

周二美联储买入31.4亿美元2020-2023年到期的公债，为其购债计划的内容之一。(完)

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