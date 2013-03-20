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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:01 BJT

中国新债：宁波银行80亿元金融债将只发行五年期品种--IFR

路透3月20日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据两位消息人士透露，宁波银行 80亿元人民币（12.9亿美元）金融债券将只发行五年期品种，目前发行利率区间为4.20%-4.70%。

上述人士表示，该期金融债已获人行批文，目前还在确定市场需求，三年期品种因需求不旺而取消。

“预计这个月出来有点难度，可能下个月吧，”其中一位消息人士说。

中信证券 将担任是次交易独家主承销商，债项和发行人信用评级均为AA+级，募集资金将全部用于提供中小企业贷款。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)

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