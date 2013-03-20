《中国报摘》--中国证券报3月20日

* 头版头条:

--在酝酿了两个半月后，中国IPO(首次公开发行)大考的答卷开始陆续递交。多位市场人士证实，目前已有数十家排队企业向证监会递交了自查报告，本周下半周开始，IPO自查报告将扎堆递交。同时，撤单大潮有望来袭，在42家公司确认终止审查背后，还有更多的企业计划在截止日前正式撤单。

* 其他:

--多家证券公司人士表示，近日已从有关部门获得通知，下一步融资融券业务的投资者准入标准有望降低，由此前的资金门槛50万元人民币并需开户交易18个月以上，调整为开户交易6个月以上，具体的资金门槛由证券公司依据市场情况及风险承受能力等自主决定。

--中共山东省委19日召开常委扩大会议，宣布中共中央关于山东省领导调整的决定，原证监会主席郭树清将任山东省委委员、常委、副书记。

--国际清算银行最新公布的显示，2月人民币实际有效汇率指数为113.72，连续五个月创历史新高。

--记者获悉，面向中小客户的券商集合理财计划(业内称大集合)将从6月起停发，目前多家券商资管部门正在加紧申请公募基金管理资格，准备在大集合停发后推出公募基金产品。

--央行上海总部公布的2月上海货币信贷运行情况显示，当月新增个人住房贷款35.8亿元，环比少增20.9亿元，同比多增55.6亿元。考虑到春节因素，个人住房贷款需求依然强烈。

--保监会有关部门负责人表示，去年险资的另类投资收益高于平均收益率。长期看好中国经济和资本市场发展前景，未来险资将适时适度参与融资融券等业务。

--中海油总公司工程建设部总经理金晓剑表示，2013年中海油的建设周期处于爬坡阶段，2014年将达到建设的最高峰年，预计2013年建成油气产能881万方，2014年进一步提升至1,340万方。

--江淮汽车 公告称，控股股东安徽江淮汽车集团拟在未来12个月内增持公司股份，增持价格不超过3月19日收盘价6.41元/股，增持比例为1%至2%，同时承诺，在增持实施期间不减持。

--鞍钢出台4月份产品价格政策，大部分热轧板卷产品下调300元/吨，冷轧板卷下调100元/吨。

--国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第三批风电项目核准计划，新核准的项目规模合计2,872万千瓦。至此，能源局“十二五”以来核准的风电项目超过8,000万千瓦。(完)