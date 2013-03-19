《交易视点》中国利率债短期内收益率继续上行空间有限--中信证券

路透北京3月19日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，尽管近期市场有所走弱,但短期内利率产品收益率缺乏继续显着上行的基础。这源于从目前形势看，今年经济增长很可能低于此前市场的预期；而通胀压力并不明显，尽管4月后CPI同比可能继续上行，但幅度会较缓慢。

从各方面来看，目前中长端收益率的上行空间仍将受到压制。策略上，仍建议继续持有中长期利率产品，同时继续参与5年Repo及3M Shibor互换看跌交易。

**3月CPI同比将回落至2.2%**

2月份CPI食品价格环比涨幅为2.7%，与商务部食用农产品价格1.5%的环比值有较大的偏离，但与统计局50城市食品价格的环比值3.1%较为接近。

这一情况在2010年也曾出现过，2010年春节同样在2月份，2、3月份的CPI食品环比涨幅与商务部食用农产品价格的环比偏差较大，但都接近于统计局50城市食品价格的环比值。

因此，今年3月份CPI食品的环比涨幅将更接近统计局50城市食品价格的环比值。以此预计3月份CPI食品的环比值在-2.5%左右。而CPI非食品环比可能小幅回落至0.1%左右。

结合CPI食品和非食品的预测值，我们预计3月份CPI环比在-0.8%左右。考虑到去年3月份CPI环比为0.2%，3月份同比将回落至2.2%左右。2月份3.2%的数值将成为今年上半年CPI同比的高点。

**市场研判和投资策略**

虽然1-2月份的增长数据相对偏弱，但对利率产品的影响非常有限，上周二级市场卖压始终存在，收益率也略有上行。伴随资金面回归正常水平，上周一级市场配置需求也开始呈现疲态。

我们认为，短期内市场走弱的原因主要有：海外风险情绪的上升，资金面很难进一步放松的预期，以及下半年通胀上行的担忧。但从目前的情况看，短期内利率产品收益率缺乏继续显着上行的基础。

首先，从基本面看，1-2月份经济走弱不是暂时的，3月份经济增长仍将进一步走低，从目前的形势看，今年经济增长很可能低于此前市场的预期。

而通胀的压力并不明显，3月份CPI同比将显着走低，尽管4月份后CPI同比可能继续上行，但上行的幅度会较为缓慢。如果政策放松的力度不达预期，下半年通胀也未必如市场预期的会明显上行，有可能呈现震荡走势。

此外，尽管短期内，美国的经济数据持续走强，但美国经济严重依赖于美联储的政策，如果美联储内部对量化宽松政策退出时点的分歧加大，有可能打击市场的风险情绪；而欧元区仍面临诸多问题，金融市场随时可能受到风险事件的冲击，从而逆转风险情绪。

因此，从各方面来看，目前中长端收益率的上行空间仍将受到压制。策略上，仍建议继续持有中长期利率产品，同时继续参与5年Repo及3M Shibor互换看跌交易。(完)