更新版 1-新债招标: 中国国开中长期定存浮息增发债利差偏低，大行配置需求为主

* 国开行第二次增发定存基准“F4”

* 一级市场明显降温，三年和五年定位符预期

* 大行配置需求坚挺，拉低七年和10年中标结果 (新增更多细节和评论)

路透上海3月19日 - 中国国家开发银行 周二第二次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场戏称为"F4")。受近期一级招标市场明显降温带动，三年和五年品种中标利差符合预期；不过七年和10年的中长期品种偏低，主要受大行配置型需求拉低。

业内人士稍早透露，三年期定存基准浮息债中标利差为81.89个基点(bp)，五年期中标利差97.60个bp，两期债均符合市场预期；七年期中标利差为114.27个bp，低于市场预测均值121bp；10年期为130.66bp，亦略低于134bp的预测均值。

“中长期(浮息债)应该是大行的配置需求为主，刚需还是很强劲的。”上海一商业银行交易员称。

北京一券商交易员则指出，伴随着经济的弱复苏，通胀预期会逐渐升温，尤其是在下半年，因此浮息债有一定的投资价值；但近期一级市场已明显降温，二级又陷入牛皮整理格局，“三年和五年品种，交易的话没什么空间，配置的话，收益又差了一点，所以长端配置需求更强一些。”

业内人士并透露，三年期的投标倍数为1.59倍，五年期为1.49倍，七年期为1.88倍，10年为1.56倍。

央行行长周小川在两会期间新闻发布会上明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

以下为6-9期浮息债首发及两次增发结果:

三年 五年 七年 10年

基本利差 90bp 112bp 128bp 145bp

首次增发中标利差 70.82bp 94.31bp 113.12bp 129.88bp

二次增发中标利差 81.89bp 97.60bp 114.27bp 130.66bp

该次增发债具体条款如下：

第六期第二次增发 第七期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第二次增发 第九期第二次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 3月21日 3月21日

分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日

上市日 3月27日 3月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----