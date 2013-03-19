《交易视点》短期资金波动或提供中国信用债投资机会--中信证券

路透北京3月19日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，近期资金面波动可能带来一定压力，但考虑到短融与利差水平相对较高，市场的短期调整可能为投资者提供相对更好的配置机会，而对中票而言，应关注利差保护逐渐恢复可能带来的交易机会。

此外，城投债其收益率可能将继续与中票联动，同时对于监管政策变动对城投债需求的影响需要重点关注。

**短期调整或为更好配置机会**

虽然上周民生银行转债的申购对资金面形成了一定扰动，但整体来看，市场流动性状况仍然相对宽裕，本周申购资金解禁后，市场又将逐渐面临季末时点因素的考验；

由于资金面并未出现大幅波动的状况，因此公开市场操作维持较低规模、继续保持观望的概率较高，这可能使得市场流动性较前期偏紧的状态．

对于短端市场来说，资金面的波动可能带来一定的压力，考虑到短融与利差水平相对较高，市场的短期调整可能为投资者提供相对更好的配置机会。

**关注中票市场利差保护恢复的机会**

对于中票市场，从经济基本面看，未来数月通胀水平可能仍然较低，且增长仍然难有大幅反弹的迹象，因此基本面对于市场的影响可能仍然并不明显；

从货币政策看，自去年9月份以来适度宽松的政策推动了宏观经济的温和复苏，但是也在一定程度上刺激了包括房地产在内的资产价格的上涨，因而限制了后续政策可能的宽松力度，需要关注这一政策基调的微调可能对于资金面形成一定的影响，后续的资金市场可能难以保持前期明显偏松的局面，央行对于正回购操作的持续运用可能将使得流动性状况较前期有所收紧；

考虑到相对宽松的资金面是年初以来市场走强的重要推动因素，流动性状况的微调将对市场形成一定压力，而市场对于资金面宽松预期的调整和春节后信用债供给大幅反弹等因素同样可能带来一定负面影响；

总体来看，资金面波动及市场对资金面的预期在短期内可能仍将是影响市场的关键因素，短期来看，较前期偏紧的资金面可能将推动市场的进一步震荡调整，但是应关注利差保护逐渐恢复可能带来的交易机会。

**城投债收益率可能续与中票联动**

上周城投债市场同样有一定调整，其原因一方面可能是资金面波动的影响，另一方面，则是市场对于银监会平台贷款监管新政的忧虑所致。

由于新政要求建立包含贷款、债券、信托和理财在内的全口径融资平台统计制度，同时将银行购买融资平台债券的审批权限收至总行，如果表外理财对于城投债的投资受到银监会政策约束甚至被纳入总额监管，则可能将对城投债市场形成明显的冲击。

总体来看，资金面的微调同样可能对城投债形成一定压力，其收益率可能将继续与中票联动，同时对于监管政策变动对城投债需求的影响需要重点关注。

**个券点金**

上周共有108只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,870.5亿元；

短融中，我们推荐13国投新集CP001、13中城建CP001、13洋河CP001、13八钢CP002、13金鑫CP001、13广前电力CP001、13粤红海湾CP001等；

中票中，我们推荐13成渝MTN1、13云天化MTN1、13皖国元MTN1、13重汽MTN2、13闽能源MTN2、13石药MTN1；

私募票据中，我们推荐13太钢PPN001、13中盐PPN001、13闽能源PPN002、13金元PPN001、13亚泰PPN004、13甬交投PPN001；

企业债和公司债中，我们推荐13邹城债、12国控01、13宁港01。 (完)