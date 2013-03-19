《交易视点》中国转债震荡行情，重点持有低估值大盘转债--中信证券

路透北京3月19日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，基于对A股市场短期偏谨慎、业绩改善个股存在投资机会的看法，预计短期内转债市场将呈现震荡行情，低估值且业绩确定性高的大盘转债相对较好，建议重点持有石化、国电、银行和重工转债。
**转债个券普跌**
转债指数小幅回调，除石化转债之外的转债个券普跌。
上周A股市场震荡下跌，上证指数跌幅-1.7%，石油石化行业微涨，其余行业普跌。可转债指数全周下跌-0.8%，转债走势弱于正股，偏股型转债转股溢价率继续下降。
投资者对后市预期仍然谨慎，除石化转债之外的转债个券全部下跌。
**股市短期将呈震荡和分化行情**
股市短期将呈现出震荡和分化行情，业绩改善股票相对较好。
宏观层面，３月上旬日均发电量增速约-2.3%，发电量数据显示经济复苏可能偏弱。
中观行业层面，资本品和原材料价格未见起色，钢价、铝价下跌，铜价、水泥价格微涨，动力煤价格平稳，经济回升趋势并不明朗。
政策方面，市场将关注两会之后地产调控政策细则的出台，房地产产业链的股票估值将继续承压。
资金方面，3月下旬可能因季末因素导致资金趋紧，但偏股型基金的集中发行将为股市带来增量资金，因此影响偏中性。
总之，A 股市场短期可能呈现出震荡和分化行情，投资相关的周期性行业仍然缺乏机会，预计业绩改善预期明确的股票走势将教会。
股市中期不悲观。就中期而言，换届之年地方政府基于考核压力，往往存在规模基础设施建设和城市建设的动力，投资增速通常较高，而且今年“弱复苏、通胀温和”的环境有利于股票投资，企业盈利也在逐渐改善，因此对于股市不必悲观。
**大盘转债估值已到低位**
受股市预期改变和民生转债发行影响，春节后转债大盘转债估值持续下降，当前工行转债的转股溢价率为0.4%，石化转债的转股溢价率2.9%，接近2012 年一季度时期的历史最低位。
展望后市，民生转债一级市场投资者持券意愿较强，而且网下A 档上市之后需锁定1 个月，预计其上市对存量转债估值的影响将较小。
当前大盘转债的估值已经位于低位，是择优低吸的良好时机。
**转债投资策略**
基于对A 股市场短期偏谨慎、业绩改善个股存在投资机会的看法，预计短期内转债市场将呈现震荡行情，低估值且业绩确定性高的大盘转债相对较好，建议重点持有石化、国电、银行和重工转债。
民生转债：对于能够承担短期价格波动风险的中长期配置资金来说，在经济复苏的背景下，民生银行业绩将持续保持较快增长，具备较好的中长期投资价值，民生转债好于工行、中行转债。(完)
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(整理 钟华; 审校 林高丽)