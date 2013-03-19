《交易视点》中国转债未来两周面临较大压力，建议保持偏中性仓位--中金

路透北京3月19日 - 中国中金公司最新发布的中国可转债策略周报认为，今年转债市场最好阶段已过去，有可能重归平淡。未来两周市场表现面临的压力仍可能略大，建议投资者保持偏中性仓位，关注点转向补偿和低吸机会。

报告亦指出，二季度转债供给端和需求端均较为平静，因而很难推动转债估值出现结构性变化，预计稳中略升概率偏大。

**策略观点**

转债市场方面，过去两周转债指数跌幅为1.31%，转债平价指数下跌0.61%，转债估值在股市调整、供给冲击下有所收缩。个券方面，上周中小盘转债也出现明显调整，而国电、石化等转债表现较为突出。

我们重申今年转债市场最好阶段已经过去，转债市场有可能重归平淡。未来两周市场表现面临的压力仍可能略大，建议投资者保持偏中性仓位，但投资者的关注点应转向补偿和低吸机会，其中民生转债是较好的回补仓位的对象。

股市方面，近期下跌源于经济增长预期、流动性和风险偏好的边际变化。中期来看，经济继续弱复苏、资金面保持中性、通胀水平低位走高，股市有望转入区间震荡或缓步上升。近期市场在诸多不确定因素打击下试探区间震荡的下沿，这为二季度股市反弹提供了可能。

就未来两周来看，投资者都在静待没有春节因素干扰的三月份经济数据及观察未来政策走向。考虑到两会后仍处政策观察期，维稳力量消退，60日均线构成反压，股市还很难重新凝聚做多力量。好在市场显然已经在反应了不少利空因素。因此我们对下跌空间并不悲观，维持频繁震荡、总体偏谨慎的判断。

转债市场供求方面，二季度预计不会有大的供给冲击，但需求端也难有大幅波动。后续的转债供求来看，大盘转债上半年应该不会再有新的供给，美丰等个券将因赎回而退市。

而需求端来看，目前来自于债市的机会成本较低，存量投资者仓位不低，但仍有持有转债的意愿。增量资金主要来自于新转债基金等成立，而债基赎回压力值得后续关注。机会成本方面，持有转债的机会成本预计仍有限，甚至将有所降低。总体来看，二季度转债供给端和需求端都难有大的变化，很难推动转债估值出现结构性变化，稳中略升概率偏大。

**关注个券**

个券层面上，我们之前率先减持受供给冲击且对股市边际变化敏感的工行和中行。过去两周预计结构性行情降温，减持重工、同仁并清仓美丰等小盘转债。

未来两周我们更倾向于选择业绩确定性强或者估值低个券，受益于市场风险偏好的下降和资金面稳定。当然，鉴于股市重回下跌通道的概率不大，促进转股意愿强的品种始终应受到重视。

因此，大盘转债中仍相对看到非银行转债，中盘转债中仍相对看好电力、南山、同仁、重工转债。边际上，仍建议将弹性好的民生转债作为补仓对象，转为关注核心个券的低吸机会。

其中，我们认为的低吸信号包括：工行转债价格回落到110元附近或以下，南山转债到期收益率超过3%，103元是中行转债分水岭，国投、国电正股2013年P/E分别低于12、10倍。(完)