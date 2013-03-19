《萨默斯专栏》欧洲经济看似恢复平静，但仍极不稳定

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
德国决策者经常指出，财政整固和结构改革是德国从“欧洲病人”崛起到今日强势地位的关键。但德国的出口增长和巨额贸易顺差是借助了欧洲二线国家的力量。如果欧洲债务国效仿德国过去的调整方式，而没有获得经济的内生增长，那么必须找到一个策略来确保外部对其产品的需求实现增长。简单的说，就是出口的同时也需要有进口。达到这一目的方法包括，德国准备削减其庞大的贸易顺差，实施更宽松的欧洲货币政策以刺激成长和提高竞争力，或者增强集中资金的配置，比如来自欧洲投资银行抑或其它来源的资金。重点是，如果债务国出口面临的需求没有提升，那么就无法完成债务的偿还。
强迫而为并非策略之一。对德国1920年代经历作过研究的人都知道，当一国出口需求未见增长时，要求该国以紧缩财政来偿还巨额债务的办法根本不可行。
欧洲决策者、国际货币基金组织(IMF)以及其他与欧洲前途休戚相关人或机构，他们需要认识到，金融危机的历史也就是机会窗口不断错失的历史。新的任务永远比未完成的任务更令人兴奋。同时，当事情出现争议时，对决策者来说被迫行动反而更加容易，因为他们的举动可以被认为是必要性使然，而非选择使然。这样一来，局外人避免了对抗，内部人接受改变。但结果可能是黯淡的。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/侯向明; 审校 艾茂林)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币