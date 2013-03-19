《萨默斯专栏》欧洲经济看似恢复平静，但仍极不稳定

德国决策者经常指出，财政整固和结构改革是德国从“欧洲病人”崛起到今日强势地位的关键。但德国的出口增长和巨额贸易顺差是借助了欧洲二线国家的力量。如果欧洲债务国效仿德国过去的调整方式，而没有获得经济的内生增长，那么必须找到一个策略来确保外部对其产品的需求实现增长。简单的说，就是出口的同时也需要有进口。达到这一目的方法包括，德国准备削减其庞大的贸易顺差，实施更宽松的欧洲货币政策以刺激成长和提高竞争力，或者增强集中资金的配置，比如来自欧洲投资银行抑或其它来源的资金。重点是，如果债务国出口面临的需求没有提升，那么就无法完成债务的偿还。