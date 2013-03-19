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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:01 BJT

《萨默斯专栏》欧洲经济看似恢复平静，但仍极不稳定

德国决策者经常指出，财政整固和结构改革是德国从“欧洲病人”崛起到今日强势地位的关键。但德国的出口增长和巨额贸易顺差是借助了欧洲二线国家的力量。如果欧洲债务国效仿德国过去的调整方式，而没有获得经济的内生增长，那么必须找到一个策略来确保外部对其产品的需求实现增长。简单的说，就是出口的同时也需要有进口。达到这一目的方法包括，德国准备削减其庞大的贸易顺差，实施更宽松的欧洲货币政策以刺激成长和提高竞争力，或者增强集中资金的配置，比如来自欧洲投资银行抑或其它来源的资金。重点是，如果债务国出口面临的需求没有提升，那么就无法完成债务的偿还。

强迫而为并非策略之一。对德国1920年代经历作过研究的人都知道，当一国出口需求未见增长时，要求该国以紧缩财政来偿还巨额债务的办法根本不可行。

欧洲决策者、国际货币基金组织(IMF)以及其他与欧洲前途休戚相关人或机构，他们需要认识到，金融危机的历史也就是机会窗口不断错失的历史。新的任务永远比未完成的任务更令人兴奋。同时，当事情出现争议时，对决策者来说被迫行动反而更加容易，因为他们的举动可以被认为是必要性使然，而非选择使然。这样一来，局外人避免了对抗，内部人接受改变。但结果可能是黯淡的。(完) (编译 蔡美珍/洪曦/侯向明; 审校 艾茂林)
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