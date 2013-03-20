《Kemp专栏》角逐中国页岩气探矿权，资金实力更甚专业水平

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿：John Kemp 编译：李婷仪/兰秀娟/戴素萍

路透伦敦3月18日 - 中国华电集团在中国第二轮页岩气探矿权招标中赢得五个区块，该公司将针对工程及钻探服务进行招标，以实现其对湖北、湖南及贵州省页岩气开采的投标承诺。

“我们将在今年底之前，通过招标来寻求从地质调查到钻探等诸多范畴的专业服务，”该公司高层周一在一项行业研讨会中做此表示。

去年10月截止的中国第二轮页岩气探矿权招标结果，一如许多外部人士的揣测，得标厂商中没有几家有油气钻探经验。得标者都必须把工程外包给例如Halliburton 、斯伦贝谢(Schlumberger) 和安东石油技术(集团)有限公司 等国内外的服务商。

但批评人士却没抓到重点。第二轮页岩气探矿权招标并不是要以专业技术具备与否来选定企业。

市场巨擘例如中石油、中石化在上一轮取得探矿权之后，已和壳牌石油(Shell) 等国际大厂商合作在四川进行探勘。

此外，雪佛龙(Chevron)正在贵州进行页岩气探勘。而意大利石油生产商埃尼集团(Eni)最近与中国石油签署共同研究协议，开发四川省荣昌页岩气区块。

然而，外界批评目前拥有探矿权的业者进度迟缓，在预探井和评价井的钻探方面投资不足。过去三年内仅钻探了24处试验井和探井。

根据国际能源署(IEA)与中国监管机构近来联合编写的一项名为“天然气定价与监管--中国面临的挑战与国际经验借鉴”的研究报告，“由于大部分天然气勘探许可证都由中石油、中海油、中石化三大公司掌控，因此三大公司在上游领域形成了寡头垄断优势并占据国内大部分天然气产量。”

国际能源署解释称，“一些只握有少数许可证的中小企业相形之下竞争力就比较低，发展空间也很小。由于获取勘探许可证及开展勘探的门槛较低，三大公司通常在持有许可证的同时阻止其它新公司进入，因此，其它公司很少有机会通过让渡获得许可证。”

国际能源署还把中国的情况与英国北海地区的情况进行了对比。在英国和挪威，不遵守合同约定的开发与运营条款的企业，将被吊销许可证，然后这些许可证会通过投标再次进行分配。

根据国际能源署的研究报告，“这一点会刺激企业恪守其工作承诺从而保有他们的许可证，而不是通过购买或者无期限持有许可证避免竞争。”

**看财力，不看经验**

第二轮页岩气探矿权招标的核心目标是向更大范围的公司授予许可证，至关重要的是，迫使这些公司做出大规模投资开采活动。

这些公司在油气开采上经验匮乏或根本没有任何经验，都不要紧，因为通常已经认定这些公司会把业务分包给具有相关经验的国内外公司。关键是所有第二轮页岩气探矿权招标的得标者均财力雄厚，有能力大规模投资于开采活动。

华电就是一个很好的例子。第二轮页岩气探矿权招标的得标者通常会被描述为小型且缺乏经验的企业。而华电是中国最大的发电企业之一，截至2012年底，中国华电装机容量10179万千瓦，这意味着其发电潜力远胜英国或美国加利福尼亚州。

华电有能力承诺投入27亿元人民币(4.34亿美元)，在未来三年探钻24口预探和评价井--主要是成本较低的水平钻孔，如果找到有商业价值的储量，还会再多钻20口。

作为主要发电商，华电对寻求并发展自己的天然气资源，以降低购买需求或煤炭需求有着强烈的兴趣。

煤矿生产商中国神华是另一家在第二轮招标胜出的厂商。其他中标者是有页岩气富集省份的省政府支持的企业。这些政府希望尽快开发省内页岩气资源，对资金兴趣浓厚。

把探矿权发给没有经验的投资者，再期待他们将实际作业外包给服务公司，是否是经营国内页岩气项目最有效的方式，还远远无法确定。

但现有的页岩气生产商进度已远远落后。政府或许认为改变做法将是让该国页岩气项目重新振作的最佳之道。

这种新体系效率低下几乎是确凿无疑的。但这可望开始让中国页岩气领域开放给更大范围的企业，并开始建造重要基础设施，北美页岩气革命的成功正是得益于这些关键基础设施。

斯伦贝谢执行长Paal Kibsgaard在周一的记者会上对投资人表示：“在页岩气开采向传统勘探和生产产业之外的各类企业开放后，中国的客户基础正在...快速扩张。”

“尽管我们认为中期内页岩气盆地的开采活动会大幅增加，但我们仍预期2013年增长最强的会是陆地及复合式传统土地开采活动。”